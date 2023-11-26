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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Нижний Новгород
Ростов - Нижний Новгород: обзор матча 26 ноября 2023
Ростов
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
61'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Нижний Новгород
90'
+2
Желтая карточка
В. Карапузов
Желтая карточка
В. Мелехин
87'
83'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Н. Каккоев
Желтая карточка
Н. Комличенко
81'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
И. Вахания
79'
Желтая карточка
Е. Голенков
72'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Миронов
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Осипенко
61'
46'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Н. Калинский
46'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Х. Боселли
Замена
М. Мохеби
️️️️
А. Ионов
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Стоцкий
37'
Желтая карточка
Н. Калинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
(К)
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
19
Байрамян
11
Ионов
27
Комличенко
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
2
Александров
15
Тихий
24
Гоцук
8
Майга
22
Каккоев
78
Калинский
21
Боселли
17
Карапузов
23
Кутателадзе
40
Вахания
43
Терентьев
43
Терентьев
40
Вахания
11
Ионов
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Ионов
8
Миронов
69
Голенков
69
Голенков
8
Миронов
21
Боселли
10
Жигулев
10
Жигулев
21
Боселли
78
Калинский
19
Севикян
19
Севикян
78
Калинский
22
Каккоев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
22
Каккоев
Остались в запасе
Ростов
Нижний Новгород
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Ростов - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
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