Спартак - Зенит
«Енисей» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.65

09 августа 2025 10:35
Енисей - Урал
10 авг. 2025, воскресенье 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Урала»
Сделать ставку

10 августа на стадионе «Центральный» в Красноярске пройдeт матч 4 тура Первой лиги, в котором «Енисей» примет «Урал». Хозяева стартовали неудачно и пока не знают побед, в то время как гости идут без потерь, лидируя в турнирной таблице. Игра обещает быть напряжeнной: «Енисей» постарается прервать серию неудач, а «Урал» – укрепить лидерство.

«Енисей»

Красноярская команда набрала всего 1 очко в трeх турах. Нулевая ничья с «Ротором» в прошлом туре лишь немного смягчила серию поражений. Проблемы в атаке очевидны: всего один забитый мяч, автором которого стал Александр Канаплин. При этом оборона регулярно допускает ошибки – 7 пропущенных голов за последние 5 встреч, что осложняет борьбу за результат.

«Урал»

Екатеринбуржцы находятся в прекрасной форме, выиграв все три стартовых матча турнира. Лидером атаки является Мартин Секулич, забивший 4 гола в 5 играх. Команда стабильно забивает (в среднем 2 гола за матч за последние 5 встреч) и достаточно надeжно играет в защите, пропуская в среднем менее одного мяча за игру. Уверенная победа над «Родиной» (2:1) в прошлом туре стала шестой подряд в Первой лиге.

Факты о командах

«Енисей»

  • Не побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 0,4 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Единственный гол в сезоне забил Канаплин

«Урал»

  • Побеждает в 6 последних матчах в Первой лиге
  • Забивает в среднем 2,0 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних игр
  • Лидирует в лиге по количеству забитых голов (6 в 3 турах)

Личные встречи
10% (1)
30% (3)
60% (6)
12
Забитых мячей
16
1.2
В среднем за матч
1.6
3:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Россия. Первая лига, 19 тур
Урал
4 : 3
16.11.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 0
29.09.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3 : 2
07.04.2019
Енисей
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
22.09.2018
Урал
Россия. Кубок, 1/16 финала
Енисей
1 : 2
24.09.2015
Урал
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
0 : 1
26.10.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 2 тур
Урал
1 : 1
16.07.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
Показать все

Прогноз на матч «Енисей» – «Урал»

С учeтом текущей формы команд, ожидается, что «Урал» возьмeт инициативу в свои руки с первых минут. «Енисей» испытывает трудности в атаке и вряд ли сможет взломать организованную оборону гостей более одного раза. Вероятен сценарий, при котором «Урал» контролирует ход встречи и добивается очередной победы, забив минимум дважды.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Урала» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Урала» больше 1,5 – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Урала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Урал Енисей
Рекомендуем
18+
18+
