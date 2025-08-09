10 августа на стадионе «Центральный» в Красноярске пройдeт матч 4 тура Первой лиги, в котором «Енисей» примет «Урал». Хозяева стартовали неудачно и пока не знают побед, в то время как гости идут без потерь, лидируя в турнирной таблице. Игра обещает быть напряжeнной: «Енисей» постарается прервать серию неудач, а «Урал» – укрепить лидерство.

«Енисей»

Красноярская команда набрала всего 1 очко в трeх турах. Нулевая ничья с «Ротором» в прошлом туре лишь немного смягчила серию поражений. Проблемы в атаке очевидны: всего один забитый мяч, автором которого стал Александр Канаплин. При этом оборона регулярно допускает ошибки – 7 пропущенных голов за последние 5 встреч, что осложняет борьбу за результат.

«Урал»

Екатеринбуржцы находятся в прекрасной форме, выиграв все три стартовых матча турнира. Лидером атаки является Мартин Секулич, забивший 4 гола в 5 играх. Команда стабильно забивает (в среднем 2 гола за матч за последние 5 встреч) и достаточно надeжно играет в защите, пропуская в среднем менее одного мяча за игру. Уверенная победа над «Родиной» (2:1) в прошлом туре стала шестой подряд в Первой лиге.

Факты о командах

«Енисей»

Не побеждает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 0,4 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Единственный гол в сезоне забил Канаплин

«Урал»

Побеждает в 6 последних матчах в Первой лиге

Забивает в среднем 2,0 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних игр

Лидирует в лиге по количеству забитых голов (6 в 3 турах)

Прогноз на матч «Енисей» – «Урал»

С учeтом текущей формы команд, ожидается, что «Урал» возьмeт инициативу в свои руки с первых минут. «Енисей» испытывает трудности в атаке и вряд ли сможет взломать организованную оборону гостей более одного раза. Вероятен сценарий, при котором «Урал» контролирует ход встречи и добивается очередной победы, забив минимум дважды.

Рекомендованные ставки