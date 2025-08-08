9 августа на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie в рамках 17 тура Высшей лиги «Ислочь» примет БАТЭ. Хозяева борются за попадание в верхнюю часть таблицы, а гости пытаются выбраться из затянувшегося кризиса. Обе команды результативны в атаке, но нестабильны в обороне, что повышает вероятность зрелищного и насыщенного событиями матча.

«Ислочь»

Клуб занимает 7-е место с 25 очками после 16 туров. Главная ударная сила – Александр Шестюк, оформивший 12 голов в 18 матчах. «Ислочь» является самой забивной командой лиги (29 мячей), но не выигрывает в чемпионате уже 3 игры подряд. В последних пяти встречах команда забила 8 и пропустила 7 мячей, сохраняя атакующую активность, но испытывая сложности с сохранением собственных ворот в неприкосновенности.

БАТЭ

Борисовский клуб проводит один из самых тяжeлых сезонов в своей истории: 12-я позиция и 16 очков после 16 туров. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, а последнее поражение от «Витебска» со счeтом 1:5 стало тревожным сигналом. Роман Пилецкий с 3 голами – лучший бомбардир команды, но эффективность атаки остаeтся низкой. В последних пяти встречах БАТЭ забил 8 и пропустил 12 мячей, регулярно допуская провалы в обороне.

Факты о командах

«Ислочь»

3 матча без побед в чемпионате

1.60 гола в среднем за последние 5 матчей

Лидер по забитым мячам в лиге – 29 голов

Пропускает в 3 последних играх

БАТЭ

9 матчей без побед в чемпионате

Пропускает в 9 последних играх

2.40 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей

8 забитых мячей в 5 последних играх

Прогноз на матч

Обе команды имеют выраженный атакующий потенциал, но при этом демонстрируют слабую игру в обороне. «Ислочь» будет активно искать пути к воротам соперника, используя скоростных исполнителей и лидерские качества Шестюка. БАТЭ, несмотря на кризис, забивает в трeх матчах подряд, что говорит о наличии ресурсов для взятия ворот. Сочетание атакующей направленности хозяев и проблем гостей в обороне, при этом их умении реализовывать моменты, делает ставку на обмен голами наиболее логичной.

Рекомендованные ставки