Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ислочь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.75

08 августа 2025 11:25
Ислочь - БАТЭ
09 авг. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют
Сделать ставку

9 августа на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie в рамках 17 тура Высшей лиги «Ислочь» примет БАТЭ. Хозяева борются за попадание в верхнюю часть таблицы, а гости пытаются выбраться из затянувшегося кризиса. Обе команды результативны в атаке, но нестабильны в обороне, что повышает вероятность зрелищного и насыщенного событиями матча.

«Ислочь»

Клуб занимает 7-е место с 25 очками после 16 туров. Главная ударная сила – Александр Шестюк, оформивший 12 голов в 18 матчах. «Ислочь» является самой забивной командой лиги (29 мячей), но не выигрывает в чемпионате уже 3 игры подряд. В последних пяти встречах команда забила 8 и пропустила 7 мячей, сохраняя атакующую активность, но испытывая сложности с сохранением собственных ворот в неприкосновенности.

БАТЭ

Борисовский клуб проводит один из самых тяжeлых сезонов в своей истории: 12-я позиция и 16 очков после 16 туров. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, а последнее поражение от «Витебска» со счeтом 1:5 стало тревожным сигналом. Роман Пилецкий с 3 голами – лучший бомбардир команды, но эффективность атаки остаeтся низкой. В последних пяти встречах БАТЭ забил 8 и пропустил 12 мячей, регулярно допуская провалы в обороне.

Факты о командах

«Ислочь»

  • 3 матча без побед в чемпионате
  • 1.60 гола в среднем за последние 5 матчей
  • Лидер по забитым мячам в лиге – 29 голов
  • Пропускает в 3 последних играх

БАТЭ

  • 9 матчей без побед в чемпионате
  • Пропускает в 9 последних играх
  • 2.40 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей
  • 8 забитых мячей в 5 последних играх

Личные встречи
30% (6)
35% (7)
35% (7)
23
Забитых мячей
29
1.15
В среднем за матч
1.45
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
2 : 0
09.08.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
0 : 1
28.03.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
1 : 2
22.09.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
1 : 1
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 2
07.10.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
1 : 1
20.05.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
0 : 0
20.10.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
0 : 1
18.06.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
2 : 2
28.08.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
1 : 4
25.04.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
2 : 2
18.10.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
1 : 0
31.05.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
2 : 4
03.11.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Ислочь
0 : 0
22.06.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
2 : 1
07.10.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 1
28.05.2018
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
0 : 2
18.09.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 0
10.05.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
4 : 1
02.10.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
1 : 3
07.07.2016
БАТЭ
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды имеют выраженный атакующий потенциал, но при этом демонстрируют слабую игру в обороне. «Ислочь» будет активно искать пути к воротам соперника, используя скоростных исполнителей и лидерские качества Шестюка. БАТЭ, несмотря на кризис, забивает в трeх матчах подряд, что говорит о наличии ресурсов для взятия ворот. Сочетание атакующей направленности хозяев и проблем гостей в обороне, при этом их умении реализовывать моменты, делает ставку на обмен голами наиболее логичной.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.75
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Ислочь
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 