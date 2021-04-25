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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - БАТЭ
Ислочь - БАТЭ: обзор матча 25 апреля 2021
Ислочь
25.04.2021, воскресенье, 15:45
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
БАТЭ
7'
D. Komarovsky
24'
С. Драгун
55'
М. Володько
57'
С. Драгун
70'
М. Скавыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - БАТЭ
83'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Драгун
77'
Замена
Б. Копитович
️️️️
Я. Филипович
Замена
️️️️
М. Мякиш
75'
74'
Замена
В. Малькевич
️️️️
М. Володько
70'
ГОЛ! 1:4!
М. Скавыш
Замена
В. Пигас
️️️️
Д. Лисакович
70'
Замена
М. Герасимов
️️️️
Д. Юсов
70'
Замена
А. Ковалев
️️️️
О. Патоцкий
59'
57'
ГОЛ! 1:3!
С. Драгун
Пас отдал
П. Карасев
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Володько
53'
Желтая карточка
М. Володько
Желтая карточка
D. Komarovsky
53'
Вторая желтая
А. Шалашников
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
С. Драгун
Пас отдал
А. Филипович
Желтая карточка
А. Шалашников
18'
ГОЛ! 1:0!
D. Komarovsky
Пас отдал
Д. Лисакович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
16
Владислав Василючек
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
БАТЭ
4
Никита Супранович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
4-1-2-2-2
25
Дибанго
6
Мякиш
3
Зинович
50
Шалашников
10
Лисакович
91
Патоцкий
28
Юсов
7
Козыренко
11
Гуренко
15
16
Василючек
3-1-4-2
47
Кудравец
6
Филипович
32
Филипович
18
18
Карасев
14
Яблонский
21
Драгун
11
Володько
33
Нехайчик
15
Скавыш
26
Милич
Лисакович
32
Пигас
32
Пигас
Лисакович
91
Патоцкий
17
Ковалев
17
Ковалев
91
Патоцкий
11
Лисакович
11
Лисакович
28
Юсов
39
Герасимов
39
Герасимов
28
Юсов
11
Володько
44
Малькевич
44
Малькевич
11
Володько
32
Филипович
15
Копитович
15
Копитович
32
Филипович
21
Драгун
5
Волков
5
Волков
21
Драгун
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
33
Андрей Синенко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
8
Александр Ануфриев
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
7
Николай Иванов
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
8
Александр Ануфриев
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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