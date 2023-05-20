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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - БАТЭ
Ислочь - БАТЭ: обзор матча 20 мая 2023
Ислочь
20.05.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
55'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - БАТЭ
80'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
В. Громыко
80'
Замена
С. Исламович
️️️️
В. Малькевич
Замена
М. Артюх
️️️️
Г. Ровдо
80'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Сибилев
75'
69'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Волков
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
32'
Замена
А. Французов
️️️️
И. Василевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Артем Зимин
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
БАТЭ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
4-2-1-1-2
28
Свирский
33
Ибрахим
6
Родионов
4
Калачев
32
Пигас
6
Сибилев
8
Гуз
9
Сенько
7
Ровдо
80
Аду
70
Митрофанов
3-3-1-1-2
47
Кудравец
5
Мартынов
24
Бане
20
Волков
44
Малькевич
15
Бочеров
14
Жимо
5
Волков
55
Громыко
25
Василевич
80
Концевой
6
Сибилев
8
Латыхов
8
Латыхов
6
Сибилев
7
Ровдо
77
Артюх
77
Артюх
7
Ровдо
5
Волков
19
Гречихо
19
Гречихо
5
Волков
44
Малькевич
22
Исламович
22
Исламович
44
Малькевич
55
Громыко
90
Антилевский
90
Антилевский
55
Громыко
25
Василевич
89
Французов
89
Французов
25
Василевич
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Остались в запасе
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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