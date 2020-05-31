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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Ислочь
БАТЭ - Ислочь: обзор матча 31 мая 2020
БАТЭ
31.05.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
39'
Н. Милич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Ислочь
90'
+4
Красная карточка
A. Yanushkevich
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
И. Стасевич
89'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Н. Милич
74'
Замена
Е. Березкин
️️️️
С. Драгун
69'
61'
Вторая желтая
М. Янсане
58'
Желтая карточка
М. Янсане
44'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
A. Kholodinskiy
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Милич
39'
38'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
БАТЭ
15
Борис Копитович
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Ислочь
77
Vladislav Kraynov
ВР
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
4-5-2
6
Филипович
32
Филипович
15
20
Волков
14
Яблонский
21
Драгун
33
Нехайчик
7
Стасевич
25
Бага
31
Чичкан
26
Милич
3-2-2-2
1
Хаткевич
4
0
0
0
13
Стефен
21
91
Патоцкий
95
Янсане
11
7
Стасевич
3
Бессмертный
3
Бессмертный
7
Стасевич
21
Драгун
27
Березкин
27
Березкин
21
Драгун
26
Милич
15
Скавыш
15
Скавыш
26
Милич
11
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
77
Vladislav Kraynov
ВР
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
15
Борис Копитович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
77
Денис Щербицкий
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Остались в запасе
77
Vladislav Kraynov
ВР
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
19
Denis Firago
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
24
Artem Cherkas
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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