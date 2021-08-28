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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Ислочь
БАТЭ - Ислочь: обзор матча 28 августа 2021
БАТЭ
28.08.2021, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Ислочь
83'
Д. Юсов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Ислочь
90'
+2
Замена
В. Пигас
️️️️
Ю. Козыренко
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Д. Юсов
84'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Юсов
83'
Желтая карточка
P. Rybak
77'
76'
Желтая карточка
В. Горбачик
68'
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Ковалев
57'
Замена
️️️️
О. Патоцкий
Замена
Е. Яблонский
️️️️
Н. Супранович
46'
Желтая карточка
Ш. Умаров
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
10
Руслан Лисакович
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
Ислочь
16
Владислав Василючек
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
4-1-2-3
31
Чичкан
26
Бордачев
6
Филипович
18
27
Нечаев
18
Карасев
5
Волков
28
Юсов
4
Супранович
17
Умаров
14
Сигневич
2-2-1-5
30
3
Глущенков
6
Мякиш
18
Степанов
91
Патоцкий
11
Гуренко
7
Козыренко
17
Ковалев
25
Дибанго
10
Лисакович
7
Соса
4
Супранович
14
Яблонский
14
Яблонский
4
Супранович
28
Юсов
3
Бессмертный
3
Бессмертный
28
Юсов
7
Козыренко
32
Пигас
32
Пигас
7
Козыренко
17
Ковалев
9
Морозов
9
Морозов
17
Ковалев
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
23
Владислав Игнатьев
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
16
Владислав Василючек
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
Остались в запасе
16
Владислав Василючек
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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