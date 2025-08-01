Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 1.83

01 августа 2025 9:32
Славия-Мозырь - Ислочь
02 авг. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Славии-Мозырь»
Сделать ставку

2 августа на стадионе «Юность» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси состоится матч между командами, которые демонстрируют один из самых результативных футболов в текущем сезоне. «Славия-Мозырь» продолжает борьбу за чемпионство, находясь на втором месте, а «Ислочь» идeт седьмой, но отличается одной из лучших атак лиги. Матч обещает быть зрелищным и насыщенным событиями.

«Славия-Мозырь»

Команда из Мозыря уверенно идeт в числе лидеров чемпионата, набрав 31 очко после 15 туров. Подопечные Михаила Мартиновича не проигрывают уже 7 матчей подряд в Высшей лиге, а в последних четырeх играх во всех турнирах неизменно побеждают. Особенно выделяется результативность команды: 15 забитых мячей в 5 последних встречах, при этом пропущено всего 4. В атаке лидером остаeтся Андрей Соловей – на его счету 9 голов в 17 матчах. «Славия» стабильно забивает и показывает организованную игру как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках.

«Ислочь»

Минская команда проводит яркий сезон, особенно на выезде – в 10 из последних 11 гостевых матчей она не проигрывала. «Ислочь» – самая результативная команда чемпионата на текущий момент, забив 28 мячей в 15 турах. Лучший бомбардир Александр Шестюк отличился 10 раз в 15 играх. Однако в последних турах коллектив показывает нестабильные результаты – поражения от «Немана» и «Торпедо-БелАЗ» подчeркивают уязвимость в обороне. Несмотря на это, атакующий стиль игры «Ислочи» остаeтся еe главным оружием.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

  • Победа в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 матчах Высшей лиги подряд
  • Обязательно забивает в 10 последних матчах

«Ислочь»

  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Больше всех забила в чемпионате: 28 голов в 15 турах
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних выездных матчей
  • Победа в 2 из 3 последних матчей во всех турнирах

Личные встречи
39% (7)
22% (4)
39% (7)
22
Забитых мячей
21
1.22
В среднем за матч
1.17
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
02.08.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
2 : 2
14.03.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
0 : 0
17.08.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
24.09.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Ислочь
0 : 1
05.05.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
02.10.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Ислочь
0 : 2
15.05.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
18.07.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 0
12.03.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
01.08.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
18.04.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
24.11.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Ислочь
2 : 1
07.07.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
1 : 0
29.09.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
21.05.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
15.10.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь
0 : 1
05.06.2016
Славия-Мозырь
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая атакующую мощь обеих команд и высокую результативность последних матчей, можно ожидать открытый футбол с голами с обеих сторон. «Славия-Мозырь» показывает более сбалансированную игру и находится на ходу, в то время как «Ислочь» традиционно силeн в гостях. Команды демонстрируют хорошую реализацию моментов и нестабильность в обороне, что делает ставку на тотал весьма логичной. Тем не менее, текущая форма «Славии» даeт ей небольшое преимущество в борьбе за победу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

1.83
Победа «Славии-Мозырь»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Ислочь Славия-Мозырь
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 