2 августа на стадионе «Юность» в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси состоится матч между командами, которые демонстрируют один из самых результативных футболов в текущем сезоне. «Славия-Мозырь» продолжает борьбу за чемпионство, находясь на втором месте, а «Ислочь» идeт седьмой, но отличается одной из лучших атак лиги. Матч обещает быть зрелищным и насыщенным событиями.

«Славия-Мозырь»

Команда из Мозыря уверенно идeт в числе лидеров чемпионата, набрав 31 очко после 15 туров. Подопечные Михаила Мартиновича не проигрывают уже 7 матчей подряд в Высшей лиге, а в последних четырeх играх во всех турнирах неизменно побеждают. Особенно выделяется результативность команды: 15 забитых мячей в 5 последних встречах, при этом пропущено всего 4. В атаке лидером остаeтся Андрей Соловей – на его счету 9 голов в 17 матчах. «Славия» стабильно забивает и показывает организованную игру как в позиционном нападении, так и в быстрых атаках.

«Ислочь»

Минская команда проводит яркий сезон, особенно на выезде – в 10 из последних 11 гостевых матчей она не проигрывала. «Ислочь» – самая результативная команда чемпионата на текущий момент, забив 28 мячей в 15 турах. Лучший бомбардир Александр Шестюк отличился 10 раз в 15 играх. Однако в последних турах коллектив показывает нестабильные результаты – поражения от «Немана» и «Торпедо-БелАЗ» подчeркивают уязвимость в обороне. Несмотря на это, атакующий стиль игры «Ислочи» остаeтся еe главным оружием.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

Победа в 4 последних матчах подряд

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 матчах Высшей лиги подряд

Обязательно забивает в 10 последних матчах

«Ислочь»

В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Больше всех забила в чемпионате: 28 голов в 15 турах

Не проигрывает в 10 из 11 последних выездных матчей

Победа в 2 из 3 последних матчей во всех турнирах

Прогноз на матч

Учитывая атакующую мощь обеих команд и высокую результативность последних матчей, можно ожидать открытый футбол с голами с обеих сторон. «Славия-Мозырь» показывает более сбалансированную игру и находится на ходу, в то время как «Ислочь» традиционно силeн в гостях. Команды демонстрируют хорошую реализацию моментов и нестабильность в обороне, что делает ставку на тотал весьма логичной. Тем не менее, текущая форма «Славии» даeт ей небольшое преимущество в борьбе за победу.

Рекомендованные ставки: