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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Славия-Мозырь
Ислочь - Славия-Мозырь: обзор матча 18 апреля 2020
Ислочь
18.04.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
63'
D. Komarovsky (П)
72'
N. Yanush
77'
Ф. Нар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Славия-Мозырь
90'
+3
Желтая карточка
Н. Мельников
Замена
A. Kholodinskiy
️️️️
N. Yanush
87'
Желтая карточка
Е. Хаткевич
83'
Замена
Е. Краснов
️️️️
А. Макась
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нар
ГОЛ! 2:0!
N. Yanush
Пас отдал
D. Komarovsky
72'
66'
Замена
Г. Шевченко
️️️️
В. Сенько
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Komarovsky
63'
52'
Желтая карточка
И. Костров
Желтая карточка
P. Rybak
33'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
24'
Желтая карточка
М. Янсане
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
0
N. Yanush
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Ислочь
21
Vadim Melnik
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
3-2-1-4
1
Хаткевич
18
0
13
Стефен
0
33
Карпович
91
Патоцкий
0
95
Янсане
15
15
Макась
4-4-2
16
5
Потапов
44
Малькевич
0
44
Тимонюк
9
Сенько
8
Костров
0
18
Жук
25
Василевич
7
Нар
15
Макась
20
Краснов
20
Краснов
15
Макась
0
11
11
0
9
Сенько
99
Шевченко
99
Шевченко
9
Сенько
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
21
Vadim Melnik
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
21
Vadim Melnik
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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