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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Ислочь
Славия-Мозырь - Ислочь: обзор матча 01 августа 2020
Славия-Мозырь
01.08.2020, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Ислочь
45+1'
D. Tetteh
51'
В. Малькевич
17'
А. Макась
39'
А. Макась
52'
N. Yanush
73'
N. Yanush
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Ислочь
90'
+3
Замена
S. Lazarchik
️️️️
Д. Юсов
82'
Замена
O. Papush
️️️️
А. Макась
73'
ГОЛ! 2:4!
N. Yanush
72'
Желтая карточка
Е. Хаткевич
Замена
Н. Мельников
️️️️
И. Тимонюк
71'
55'
Желтая карточка
И. Кузьменок
52'
ГОЛ! 2:3!
N. Yanush
Пас отдал
С. Карпович
ГОЛ! 2:2!
В. Малькевич
Пас отдал
А. Чухлей
51'
49'
Желтая карточка
О. Патоцкий
Желтая карточка
А. Чухлей
48'
ГОЛ! 1:2!
D. Tetteh
Пас отдал
А. Чухлей
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Макась
Пас отдал
Г. Биток Стефен
Желтая карточка
И. Тимонюк
36'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Макась
Замена
M. Stojanović
️️️️
A. Raevskiy
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
33
Marko Stojanović
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Ислочь
0
O. Papush
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
30
Klimenty Gavrilov
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
3-2-1-2
16
44
Тимонюк
8
Пантя
0
16
20
Чухлей
99
Шевченко
70
7
Нар
3-2-2-3
1
Хаткевич
25
Кузьменок
33
Карпович
13
Стефен
4
0
28
Юсов
91
Патоцкий
0
15
Макась
15
0
33
33
0
44
Тимонюк
11
Мельников
11
Мельников
44
Тимонюк
15
Макась
0
0
15
Макась
28
Юсов
55
55
28
Юсов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Ислочь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
30
Klimenty Gavrilov
ЦФ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Остались в запасе
30
Klimenty Gavrilov
ЦФ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Славия-Мозырь - Ислочь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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