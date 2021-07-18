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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Ислочь
Славия-Мозырь - Ислочь: обзор матча 18 июля 2021
Славия-Мозырь
18.07.2021, воскресенье, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
90+4'
D. Tetteh
75'
О. Патоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Ислочь
ГОЛ! 1:1!
D. Tetteh
90'
+4
88'
Замена
В. Морозов
️️️️
Ю. Козыренко
Замена
И. Тимонюк
️️️️
В. Малькевич
86'
Замена
D. Tetteh
️️️️
A. Raevskiy
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
О. Патоцкий
Замена
А. Чухлей
️️️️
Н. Мельников
71'
68'
Замена
️️️️
D. Komarovsky
68'
Замена
М. Санец
️️️️
Д. Юсов
60'
Желтая карточка
Н. Степанов
Замена
А. Петренко
️️️️
В. Жук
59'
46'
Замена
️️️️
А. Ковалев
45'
Желтая карточка
Д. Лисакович
38'
Желтая карточка
А. Ковалев
12'
Желтая карточка
А. Гуренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
24
Максим Санец
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
3-2-2
84
44
Шестиловский
44
Малькевич
0
6
Дрош
18
Жук
11
Мельников
7
Нар
2-1-3-3-1
30
3
Глущенков
25
Дибанго
10
Лисакович
91
Патоцкий
18
Степанов
28
Юсов
17
Ковалев
7
Козыренко
11
Гуренко
15
44
Малькевич
44
Тимонюк
44
Тимонюк
44
Малькевич
11
Мельников
20
Чухлей
20
Чухлей
11
Мельников
0
70
70
0
18
Жук
34
Петренко
34
Петренко
18
Жук
Ловец
8
Барсуков
8
Барсуков
Ловец
28
Юсов
24
Санец
24
Санец
28
Юсов
7
Козыренко
9
Морозов
9
Морозов
7
Козыренко
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Ислочь
13
Владислав Полоз
ПВ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
13
Владислав Полоз
ПВ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
M. Slyusar
ЦФ
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Славия-Мозырь - Ислочь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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