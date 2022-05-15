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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Славия-Мозырь
Ислочь - Славия-Мозырь: обзор матча 15 мая 2022
Ислочь
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
47'
Г. Бугулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Славия-Мозырь
90'
+2
Замена
А. Чухлей
️️️️
Г. Якушевич
80'
Замена
И. Тимонюк
️️️️
А. Альшаник
Замена
М. Артюх
️️️️
Ю. Козыренко
77'
Замена
В. Морозов
️️️️
О. Никифоренко
68'
59'
Желтая карточка
Г. Бугулов
58'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
В. Потороча
Замена
А. Михаленко
️️️️
В. Пигас
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бугулов
Замена
Р. Лисакович
️️️️
Г. Ровдо
46'
44'
Желтая карточка
Э. Эссого
Желтая карточка
И. Болтрушевич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Славия-Мозырь
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
28
Георгий Бугулов
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
2-2-5
1
Игнатович
3
Глущенков
22
Болтрушевич
18
Степанов
82
Никифоренко
11
Лисакович
7
Ровдо
11
Барковский
25
Дибанго
7
Козыренко
2-2-5
11
Эссого
44
Шестиловский
6
Дрош
9
Кобет
96
Потороча
10
Альшаник
16
Сокол
19
Руцкий
11
Ловец
7
Ровдо
10
Лисакович
10
Лисакович
7
Ровдо
82
Никифоренко
9
Морозов
9
Морозов
82
Никифоренко
32
Пигас
18
Михаленко
18
Михаленко
32
Пигас
7
Козыренко
77
Артюх
77
Артюх
7
Козыренко
10
Альшаник
44
Тимонюк
44
Тимонюк
10
Альшаник
78
Якушевич
20
Чухлей
20
Чухлей
78
Якушевич
96
Потороча
8
Барсуков
8
Барсуков
96
Потороча
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
28
Александр Свирский
ВР
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
5
Максим Ковель
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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