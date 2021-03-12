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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Славия-Мозырь
Ислочь - Славия-Мозырь: обзор матча 12 марта 2021
Ислочь
12.03.2021, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Славия-Мозырь
Замена
️️️️
D. Komarovsky
71'
Желтая карточка
М. Мякиш
54'
49'
Желтая карточка
M. Slyusar
45'
+2
Желтая карточка
A. Raevskiy
42'
Замена
Y. Nedashkovskiy
️️️️
Д. Игнатенко
37'
Желтая карточка
И. Тимонюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Ислочь
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
Славия-Мозырь
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
2-1-2-1-3
30
6
Мякиш
3
Зинович
10
Лисакович
28
Юсов
2
Шанбиев
11
Гуренко
15
7
Козыренко
9
Морозов
4-5
16
44
Тимонюк
3
Игнатенко
44
Шестиловский
0
0
19
Руцкий
8
Барсуков
7
Нар
0
3
Игнатенко
0
0
3
Игнатенко
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
17
Антон Ковалев
ПВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
33
Marko Stojanović
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
17
Антон Ковалев
ПВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
Остались в запасе
33
Marko Stojanović
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
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Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
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