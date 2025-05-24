25 мая на стадионе «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч заключительного тура Серии А. «Аталанта», борющаяся за серебро и максимально заряженная концовкой сезона, примет «Парму», которая решила задачу выживания, но не показывает убедительных результатов на выезде. Учитывая разницу в классе и форму обеих команд, встреча обещает быть односторонней и результативной.

«Аталанта»

Текущий сезон складывается для «Аталанты» успешно: 74 очка, 3-е место и шанс завершить чемпионат в тройке лидеров. Команда в отличной форме, выиграв три последних тура и не уступая в шести подряд. За 5 последних матчей «бергамаски» забили 11 голов, в среднем – 2.2 за игру. Защита также действует надeжно – только 4 пропущенных мяча. Лидером атак является Матео Ретеги (28 голов за сезон), чья стабильность стала ключом к успеху команды Джан Пьеро Гасперини.

«Парма»

Для «Пармы» сезон выдался нервным: клуб находится на 16-м месте с 33 очками. Последние результаты – неудовлетворительные: 4 матча без побед, при этом команда забила всего 4 мяча и пропустила 5. Средние показатели – 0.8 забитого и 1.0 пропущенного за игру. Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов). На выезде команда слаба: не выигрывает уже 12 матчей подряд. В атаке не хватает остроты, а в обороне регулярно возникают проблемы при высоком прессинге соперника.

Факты о командах:

«Аталанта»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 2.2 гола забито, 0.8 – пропущено за матч

Матео Ретеги – 28 голов в 47 матчах

Забивает в 6 матчах подряд

«Парма»

Не выигрывает 4 тура

В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру

Анж-Йоан Бонни – 6 голов за сезон

Не выигрывает в 12 выездных матчах Серии А

Личные встречи 68% (13) 11% (2) 21% (4) 41 Забитых мячей 22 2.16 В среднем за матч 1.16 5:0 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 13 тур Парма 1 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 35 тур Парма 2 : 5 Аталанта Италия. Серия А, 16 тур Аталанта 3 : 0 Парма Италия. Серия А, 37 тур Парма 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 18 тур Аталанта 5 : 0 Парма Италия. Серия А, 29 тур Парма 1 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 10 тур Аталанта 3 : 0 Парма Италия. Серия А, 26 тур Парма 0 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 7 тур Аталанта 1 : 0 Парма Италия. Серия А, 24 тур Аталанта 0 : 4 Парма Италия. Серия А, 5 тур Парма 4 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 35 тур Парма 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 16 тур Аталанта 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 27 тур Аталанта 1 : 1 Парма Италия. Серия А, 8 тур Парма 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 28 тур Парма 1 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 9 тур Аталанта 3 : 1 Парма Италия. Серия А, 21 тур Парма 2 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 2 тур Аталанта 2 : 0 Парма

Прогноз на матч «Аталанта» – «Парма»

Разница в классе и текущей форме очевидна: «Аталанта» выглядит более собранной, мотивированной и результативной. «Парма» в последних турах не впечатляет, а в гостях и вовсе проводит один из худших сезонов. При поддержке родных трибун хозяева с высокой вероятностью контролируют ход встречи и обеспечат себе уверенную победу. Учитывая оборонительные слабости гостей, счeт 3:0 в пользу «Аталанты» выглядит наиболее реалистичным.

Рекомендованные ставки: