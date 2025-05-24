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Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Парма»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:35
Аталанта - Парма
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.10
Точный счёт 3:0 в пользу «Аталанты»
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25 мая на стадионе «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч заключительного тура Серии А. «Аталанта», борющаяся за серебро и максимально заряженная концовкой сезона, примет «Парму», которая решила задачу выживания, но не показывает убедительных результатов на выезде. Учитывая разницу в классе и форму обеих команд, встреча обещает быть односторонней и результативной.

«Аталанта»

Текущий сезон складывается для «Аталанты» успешно: 74 очка, 3-е место и шанс завершить чемпионат в тройке лидеров. Команда в отличной форме, выиграв три последних тура и не уступая в шести подряд. За 5 последних матчей «бергамаски» забили 11 голов, в среднем – 2.2 за игру. Защита также действует надeжно – только 4 пропущенных мяча. Лидером атак является Матео Ретеги (28 голов за сезон), чья стабильность стала ключом к успеху команды Джан Пьеро Гасперини.

«Парма»

Для «Пармы» сезон выдался нервным: клуб находится на 16-м месте с 33 очками. Последние результаты – неудовлетворительные: 4 матча без побед, при этом команда забила всего 4 мяча и пропустила 5. Средние показатели – 0.8 забитого и 1.0 пропущенного за игру. Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов). На выезде команда слаба: не выигрывает уже 12 матчей подряд. В атаке не хватает остроты, а в обороне регулярно возникают проблемы при высоком прессинге соперника.

Факты о командах:

«Аталанта»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.2 гола забито, 0.8 – пропущено за матч
  • Матео Ретеги – 28 голов в 47 матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд

«Парма»

  • Не выигрывает 4 тура
  • В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру
  • Анж-Йоан Бонни – 6 голов за сезон
  • Не выигрывает в 12 выездных матчах Серии А

Личные встречи
68% (13)
11% (2)
21% (4)
41
Забитых мячей
22
2.16
В среднем за матч
1.16
5:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1 : 3
23.11.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 5
09.05.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 0
06.01.2021
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 2
28.07.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
5 : 0
06.01.2020
Парма
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
31.03.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
27.10.2018
Парма
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 4
16.02.2014
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
4 : 3
25.09.2013
Аталанта
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 0
05.05.2013
Аталанта
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2 : 1
08.12.2012
Парма
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
1 : 1
11.03.2012
Парма
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 2
23.10.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 0
14.03.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2 : 3
03.02.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
02.09.2007
Парма
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Прогноз на матч «Аталанта» – «Парма»

Разница в классе и текущей форме очевидна: «Аталанта» выглядит более собранной, мотивированной и результативной. «Парма» в последних турах не впечатляет, а в гостях и вовсе проводит один из худших сезонов. При поддержке родных трибун хозяева с высокой вероятностью контролируют ход встречи и обеспечат себе уверенную победу. Учитывая оборонительные слабости гостей, счeт 3:0 в пользу «Аталанты» выглядит наиболее реалистичным.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.10
  • Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 2.5 – коэффициент 2.25
  • Победа «Аталанты» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85

6.10
Точный счёт 3:0 в пользу «Аталанты»
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Парма Аталанта
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2 : 0
5.50
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6.40
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