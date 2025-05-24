25 мая на стадионе «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч заключительного тура Серии А. «Аталанта», борющаяся за серебро и максимально заряженная концовкой сезона, примет «Парму», которая решила задачу выживания, но не показывает убедительных результатов на выезде. Учитывая разницу в классе и форму обеих команд, встреча обещает быть односторонней и результативной.
«Аталанта»
Текущий сезон складывается для «Аталанты» успешно: 74 очка, 3-е место и шанс завершить чемпионат в тройке лидеров. Команда в отличной форме, выиграв три последних тура и не уступая в шести подряд. За 5 последних матчей «бергамаски» забили 11 голов, в среднем – 2.2 за игру. Защита также действует надeжно – только 4 пропущенных мяча. Лидером атак является Матео Ретеги (28 голов за сезон), чья стабильность стала ключом к успеху команды Джан Пьеро Гасперини.
«Парма»
Для «Пармы» сезон выдался нервным: клуб находится на 16-м месте с 33 очками. Последние результаты – неудовлетворительные: 4 матча без побед, при этом команда забила всего 4 мяча и пропустила 5. Средние показатели – 0.8 забитого и 1.0 пропущенного за игру. Лучший бомбардир – Анж-Йоан Бонни (6 голов). На выезде команда слаба: не выигрывает уже 12 матчей подряд. В атаке не хватает остроты, а в обороне регулярно возникают проблемы при высоком прессинге соперника.
Факты о командах:
«Аталанта»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 2.2 гола забито, 0.8 – пропущено за матч
- Матео Ретеги – 28 голов в 47 матчах
- Забивает в 6 матчах подряд
«Парма»
- Не выигрывает 4 тура
- В среднем 0.8 гола забито, 1.0 – пропущено за игру
- Анж-Йоан Бонни – 6 голов за сезон
- Не выигрывает в 12 выездных матчах Серии А
Прогноз на матч «Аталанта» – «Парма»
Разница в классе и текущей форме очевидна: «Аталанта» выглядит более собранной, мотивированной и результативной. «Парма» в последних турах не впечатляет, а в гостях и вовсе проводит один из худших сезонов. При поддержке родных трибун хозяева с высокой вероятностью контролируют ход встречи и обеспечат себе уверенную победу. Учитывая оборонительные слабости гостей, счeт 3:0 в пользу «Аталанты» выглядит наиболее реалистичным.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:0 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.10
- Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 2.5 – коэффициент 2.25
- Победа «Аталанты» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85