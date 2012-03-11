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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 11 марта 2012
Аталанта
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Парма
5'
Т. Манфредини
55'
Г. Палетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
+1
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Моралес
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Х. Вальдес
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
А. Карроцца
️️️️
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:1!
Г. Палетта
Пас отдал
Х. Вальдес
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Желтая карточка
Т. Манфредини
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. Манфредини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Парма
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
2
Жонатан
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
6
Беллини
13
Пелузо
17
Манфредини
29
Ферри
18
Скелотто
4
Бриги
10
Моралес
8
Чигарини
11
Габбиадини
19
Денис
3-4-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
31
Марига
4
Морроне
22
Мусаччи
10
Вальдес
77
Окака-Чука
21
Джовинко
14
Биабиани
10
Моралес
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Моралес
11
Габбиадини
19
Карроцца
19
Карроцца
11
Габбиадини
22
Мусаччи
2
Перейра
2
Перейра
22
Мусаччи
10
Вальдес
80
Валиани
80
Валиани
10
Вальдес
77
Окака-Чука
10
Флоккари
10
Флоккари
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Аталанта
Парма
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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