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Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Заря»: Премьер-лига Украины, 25 мая 2025

23 мая 2025 14:45
Карпаты - Заря
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Карпат»
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25 мая на стадионе Украина состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Карпаты» и «Заря». Обе команды имеют мотивацию для положительного результата: «Карпаты» борются за место в верхней части таблицы, а «Заря» пытается прервать серию без побед.

«Карпаты»

«Карпаты» после 29 туров занимают 5 место с 46 очками. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних 8 матчей и имея средний показатель 2.2 гола за последние 5 игр. Однако проблемы в обороне сохраняются – пропускают в среднем 1.6 гола за матч и имеют серию из 7 матчей с пропущенными голами. Лучший бомбардир – Амбросий Чачуа с 11 голами. Несмотря на это, «Карпаты» не проигрывают в 10 из 12 последних матчей, что свидетельствует о боеспособности и умении играть в ключевых моментах.

«Заря»

«Заря» располагается на 8-м месте с 37 очками, однако не может выиграть уже 4 матча подряд. Команда испытывает трудности в атаке – всего 3 гола в последних 5 играх при достаточно крепкой обороне, пропускающей в среднем 0.8 гола. Лучший бомбардир – Петар Мичин с 8 голами. «Заря» стабильно забивает в очных матчах с «Карпатами» – 6 последних встреч команда всегда находила способ отличиться.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Забивают в 8 последних матчах подряд.
  • Пропускают в 7 последних матчах.
  • Средний показатель голов за последние 5 игр: забито 2.2, пропущено 1.6.

«Заря»

  • Не выигрывает 4 последних матча подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах против «Карпат».
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола, пропускает 0.8.

Личные встречи
26% (7)
30% (8)
44% (12)
34
Забитых мячей
38
1.26
В среднем за матч
1.41
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
2 : 1
02.12.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Заря
2 : 0
30.11.2019
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
0 : 1
25.08.2019
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
2 : 1
10.11.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Карпаты
0 : 1
12.08.2018
Заря
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Карпаты
0 : 2
18.02.2018
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
0 : 0
17.09.2017
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
2 : 2
27.11.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Заря
2 : 1
21.08.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
4 : 1
02.04.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
13.09.2015
Заря
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Заря
1 : 1
16.05.2015
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
1 : 2
02.11.2014
Заря
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
2 : 2
23.04.2014
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Карпаты
0 : 0
10.08.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Карпаты
2 : 0
28.04.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Заря
2 : 1
06.10.2012
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
5 : 1
03.03.2012
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Карпаты
2 : 1
13.08.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Карпаты
4 : 2
27.11.2010
Заря
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Заря
2 : 2
01.08.2010
Карпаты
Чемпионат Украины, 19 тур
Заря
0 : 2
06.03.2010
Карпаты
Чемпионат Украины, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 24 тур
Карпаты
1 : 1
18.04.2009
Заря
Чемпионат Украины, 9 тур
Заря
1 : 0
28.09.2008
Карпаты
Чемпионат Украины, 23 тур
Карпаты
3 : 0
29.03.2008
Заря
Чемпионат Украины, 8 тур
Заря
0 : 1
02.09.2007
Карпаты
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Прогноз на матч «Карпаты» – «Заря»

«Карпаты» находятся в более уверенной форме, особенно в атаке, и на домашнем стадионе будут стремиться взять три очка. «Заря» с трудом находит путь к воротам соперника, но обладает надежной защитой. В итоге вероятна победа хозяев с минимальным перевесом и голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Карпат».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Карпат» – коэффициент 7.00
  • Победа «Карпат» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Карпат»
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Заря Карпаты
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