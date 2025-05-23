25 мая на стадионе Украина состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Карпаты» и «Заря». Обе команды имеют мотивацию для положительного результата: «Карпаты» борются за место в верхней части таблицы, а «Заря» пытается прервать серию без побед.

«Карпаты»

«Карпаты» после 29 туров занимают 5 место с 46 очками. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних 8 матчей и имея средний показатель 2.2 гола за последние 5 игр. Однако проблемы в обороне сохраняются – пропускают в среднем 1.6 гола за матч и имеют серию из 7 матчей с пропущенными голами. Лучший бомбардир – Амбросий Чачуа с 11 голами. Несмотря на это, «Карпаты» не проигрывают в 10 из 12 последних матчей, что свидетельствует о боеспособности и умении играть в ключевых моментах.

«Заря»

«Заря» располагается на 8-м месте с 37 очками, однако не может выиграть уже 4 матча подряд. Команда испытывает трудности в атаке – всего 3 гола в последних 5 играх при достаточно крепкой обороне, пропускающей в среднем 0.8 гола. Лучший бомбардир – Петар Мичин с 8 голами. «Заря» стабильно забивает в очных матчах с «Карпатами» – 6 последних встреч команда всегда находила способ отличиться.

Факты о командах

«Карпаты»

Забивают в 8 последних матчах подряд.

Пропускают в 7 последних матчах.

Средний показатель голов за последние 5 игр: забито 2.2, пропущено 1.6.

«Заря»

Не выигрывает 4 последних матча подряд.

Забивает в 6 последних матчах против «Карпат».

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола, пропускает 0.8.

Личные встречи 26% (7) 30% (8) 44% (12) 34 Забитых мячей 38 1.26 В среднем за матч 1.41 4:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 15 тур Заря 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 16 тур Заря 2 : 0 Карпаты Украина. Премьер-лига, 5 тур Карпаты 0 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 15 тур Заря 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 4 тур Карпаты 0 : 1 Заря Украина. Премьер-лига, 20 тур Карпаты 0 : 2 Заря Украина. Премьер-лига, 9 тур Заря 0 : 0 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 16 тур Карпаты 2 : 2 Заря Украина. Премьер-Лига, 5 тур Заря 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 20 тур Заря 4 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 7 тур Карпаты 1 : 1 Заря Украина. Премьер-Лига, 24 тур Заря 1 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 11 тур Карпаты 1 : 2 Заря Украина. Премьер-Лига, 20 тур Заря 2 : 2 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 5 тур Карпаты 0 : 0 Заря Украина. Премьер-Лига, 26 тур Карпаты 2 : 0 Заря Украина. Премьер-Лига, 11 тур Заря 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 21 тур Заря 5 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 6 тур Карпаты 2 : 1 Заря Украина. Премьер-Лига, 19 тур Карпаты 4 : 2 Заря Украина. Премьер-Лига, 4 тур Заря 2 : 2 Карпаты Чемпионат Украины, 19 тур Заря 0 : 2 Карпаты Чемпионат Украины, 4 тур Карпаты 4 : 0 Заря Чемпионат Украины, 24 тур Карпаты 1 : 1 Заря Чемпионат Украины, 9 тур Заря 1 : 0 Карпаты Чемпионат Украины, 23 тур Карпаты 3 : 0 Заря Чемпионат Украины, 8 тур Заря 0 : 1 Карпаты

Прогноз на матч «Карпаты» – «Заря»

«Карпаты» находятся в более уверенной форме, особенно в атаке, и на домашнем стадионе будут стремиться взять три очка. «Заря» с трудом находит путь к воротам соперника, но обладает надежной защитой. В итоге вероятна победа хозяев с минимальным перевесом и голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Карпат».

Рекомендованные ставки