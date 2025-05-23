25 мая на стадионе Украина состоится матч 30-го тура украинской Премьер-лиги между командами «Карпаты» и «Заря». Обе команды имеют мотивацию для положительного результата: «Карпаты» борются за место в верхней части таблицы, а «Заря» пытается прервать серию без побед.
«Карпаты»
«Карпаты» после 29 туров занимают 5 место с 46 очками. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних 8 матчей и имея средний показатель 2.2 гола за последние 5 игр. Однако проблемы в обороне сохраняются – пропускают в среднем 1.6 гола за матч и имеют серию из 7 матчей с пропущенными голами. Лучший бомбардир – Амбросий Чачуа с 11 голами. Несмотря на это, «Карпаты» не проигрывают в 10 из 12 последних матчей, что свидетельствует о боеспособности и умении играть в ключевых моментах.
«Заря»
«Заря» располагается на 8-м месте с 37 очками, однако не может выиграть уже 4 матча подряд. Команда испытывает трудности в атаке – всего 3 гола в последних 5 играх при достаточно крепкой обороне, пропускающей в среднем 0.8 гола. Лучший бомбардир – Петар Мичин с 8 голами. «Заря» стабильно забивает в очных матчах с «Карпатами» – 6 последних встреч команда всегда находила способ отличиться.
Факты о командах
«Карпаты»
- Забивают в 8 последних матчах подряд.
- Пропускают в 7 последних матчах.
- Средний показатель голов за последние 5 игр: забито 2.2, пропущено 1.6.
«Заря»
- Не выигрывает 4 последних матча подряд.
- Забивает в 6 последних матчах против «Карпат».
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола, пропускает 0.8.
Прогноз на матч «Карпаты» – «Заря»
«Карпаты» находятся в более уверенной форме, особенно в атаке, и на домашнем стадионе будут стремиться взять три очка. «Заря» с трудом находит путь к воротам соперника, но обладает надежной защитой. В итоге вероятна победа хозяев с минимальным перевесом и голами с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Карпат».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу «Карпат» – коэффициент 7.00
- Победа «Карпат» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95