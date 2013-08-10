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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 10 августа 2013
Карпаты
10.08.2013, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
90'
+3
Замена
М. Белый
️️️️
А. Грицай
86'
Желтая карточка
Г. Ярмаш
84'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
82'
76'
Желтая карточка
Я. Боли
72'
Замена
Я. Боли
️️️️
Н. Каменюка
Замена
В. Страшкевич
️️️️
М. Бартулович
66'
65'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
61'
Желтая карточка
Т. Шунич
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
46'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
3-1-3-3
1
Пидкивка
32
Пластун
6
Балажиц
11
Мирошниченко
7
Годвин
19
Тищенко
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Гладкий
20
Зенев
21
Бартулович
4-1-2-1-2
12
Постранский
16
Ярмаш
15
Вернидуб
44
Шунич
12
Игнатьевич
4
Чайковский
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
13
Липартия
99
Данило
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
21
Бартулович
27
Страшкевич
27
Страшкевич
21
Бартулович
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
35
Грицай
29
Белый
29
Белый
35
Грицай
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
6
Каменюка
10
Боли
10
Боли
6
Каменюка
Остались в запасе
Карпаты
Заря
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
17
Максим Малышев
ОП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
17
Максим Малышев
ОП
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Заря
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Украина
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