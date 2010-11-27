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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 27 ноября 2010
Карпаты
27.11.2010, суббота, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Заря
2'
И. Худобяк
62'
С. Кузнецов
73'
В. Чечер
89'
С. Кузнецов
34'
С. Силюк
45+2'
Н. Тубич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
ГОЛ! 4:2!
С. Кузнецов
Замена
Е. Картушов
️️️️
П. Джихани
Замена
Б. Баранец
️️️️
О. Голодюк
ГОЛ! 3:2!
В. Чечер
ГОЛ! 2:2!
С. Кузнецов
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Тиаго
Замена
Г. Баранец
️️️️
М. Кополовец
Желтая карточка
А. Федецкий
Замена
М. Ковалев
️️️️
В. Езерский
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Тубич
Желтая карточка
И. Чайковский
ГОЛ! 1:1!
С. Силюк
Желтая карточка
П. Джихани
13'
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Билый
Желтая карточка
С. Годвин
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
90
Альберто Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Парит Джихани
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
3-3-3-1
22
Тлумак
22
Авелар
4
Тубич
44
Чечер
18
Кополовец
7
Годвин
44
Федецкий
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
90
Тиаго
3-1-5-1
13
Мартыщук
2
Полянский
5
Езерский
8
Тесак
4
Чайковский
14
Джихани
5
Силюк
7
Семененко
6
Каменюка
33
Билый
27
Лазарович
32
Голодюк
19
Баранец
19
Баранец
32
Голодюк
18
Кополовец
6
Баранец
6
Баранец
18
Кополовец
90
Тиаго
79
Кузнецов
79
Кузнецов
90
Тиаго
14
Джихани
11
Картушов
11
Картушов
14
Джихани
5
Езерский
55
Ковалев
55
Ковалев
5
Езерский
33
Билый
70
Шевчук
70
Шевчук
33
Билый
Остались в запасе
Карпаты
Заря
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
35
Богдан Шуст
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Карпаты - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Украина
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