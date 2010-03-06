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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 06 марта 2010
Заря
06.03.2010, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 19 тур
0 : 2
Завершен
Карпаты
41'
И. Ощипко (П)
52'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
Замена
С. Зенев
️️️️
В. Батиста
Замена
С. Рудыка
️️️️
И. Чайковский
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
Замена
А. Волков
️️️️
М. Билый
Замена
А. Ткачук
️️️️
И. Худобяк
ГОЛ! 0:2!
А. Федецкий
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Ощипко
Замена
В. Виценец
️️️️
И. Скоба
Желтая карточка
И. Скоба
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Парит Джихани
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-1-5-1
35
Шуст
55
Ковалев
2
Полянский
5
Езерский
4
Чайковский
33
Билый
5
Силюк
6
Каменюка
88
Скоба
70
Шевчук
27
Лазарович
3-3-3-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
18
Кополовец
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
33
Билый
89
Волков
89
Волков
33
Билый
88
Скоба
25
Виценец
25
Виценец
88
Скоба
4
Чайковский
9
Рудыка
9
Рудыка
4
Чайковский
16
Худобяк
19
Ткачук
19
Ткачук
16
Худобяк
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
80
Батиста
20
Зенев
20
Зенев
80
Батиста
Остались в запасе
Заря
Карпаты
14
Парит Джихани
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
99
Игорь Шуховцев
ВР
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
99
Игорь Шуховцев
ВР
7
Артем Семененко
ЦП
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Заря - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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