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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 18 апреля 2009
Карпаты
18.04.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 24 тур
1 : 1
Завершен
Заря
66'
И. Ощипко
34'
П. Джихани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
Замена
️️️️
Г. Цимакуридзе
ГОЛ! 1:1!
И. Ощипко
Замена
️️️️
П. Джихани
Замена
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 0:1!
П. Джихани
Желтая карточка
Т. Дурай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Заря
12
Андрей Комарицкий
ВР
31
Тарас Дурай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
0
Георгий Цимакуридзе
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
10
Жуниор
АП
Главный тренер
Анатолий Волобуев
3-1-3-2
1
Романенко
35
Ощипко
4
Тубич
4
Милошевич
19
Ткачук
16
Худобяк
9
Кожанов
9
Гурули
20
Зенев
79
Кузнецов
4-4-1
12
Комарицкий
78
Курилов
23
Болохан
41
Омоко
31
Дурай
0
Цимакуридзе
6
Каменюка
70
Шевчук
14
Джихани
10
Жуниор
Остались в запасе
Карпаты
Заря
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Статистика матча Карпаты - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Украина
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