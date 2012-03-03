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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 03 марта 2012
Заря
03.03.2012, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Карпаты
25'
Н. Каменюка
54'
Н. Каменюка
61'
И. Родич
65'
Н. Каменюка
80'
И. Галюза
89'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
Замена
П. Худзик
️️️️
М. Белый
+3
ГОЛ! 5:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Лукас
Замена
С. Силюк
️️️️
И. Родич
Замена
И. Озаркив
️️️️
Э. Перейра
ГОЛ! 5:0!
И. Галюза
Пас отдал
И. Родич
Желтая карточка
А. Гладкий
Желтая карточка
И. Ощипко
ГОЛ! 4:0!
Н. Каменюка
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
М. Даушвили
ГОЛ! 3:0!
И. Родич
Пас отдал
М. Белый
ГОЛ! 2:0!
Н. Каменюка
Пас отдал
И. Галюза
Желтая карточка
С. Гирский
Желтая карточка
И. Галюза
Желтая карточка
В. Вернидуб
Замена
А. Касьян
️️️️
О. Голодюк
ГОЛ! 1:0!
Н. Каменюка
Пас отдал
Л. Идахор
Желтая карточка
М. Белый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
55
Иван Родич
АП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
24
Эрик Перейра
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
8
Михайло Цакич
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Александр Касьян
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Козаченко
15
Вернидуб
44
Шунич
29
Белый
12
Игнатьевич
16
Ярмаш
18
Ференчак
2
Галюза
6
Каменюка
55
Родич
11
Идахор
4-1-3-2
1
Богатинов
35
Ощипко
4
Милошевич
6
Балажиц
41
Гирский
19
Ткачук
24
Перейра
32
Голодюк
20
Даушвили
7
Лукас
20
Гладкий
29
Белый
7
Худзик
7
Худзик
29
Белый
55
Родич
5
Силюк
5
Силюк
55
Родич
24
Перейра
43
Озаркив
43
Озаркив
24
Перейра
20
Даушвили
9
Мартынюк
9
Мартынюк
20
Даушвили
32
Голодюк
19
Касьян
19
Касьян
32
Голодюк
Остались в запасе
Заря
Карпаты
8
Михайло Цакич
ЦП
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
22
Андрей Тлумак
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Остались в запасе
8
Михайло Цакич
ЦП
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
23
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Павел Кучеров
Статистика матча Заря - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
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