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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 13 августа 2011
Карпаты
13.08.2011, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Заря
40'
Лукас
42'
Лукас
38'
И. Ощипко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
Желтая карточка
О. Голодюк
+2
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
Замена
Т. Петривский
️️️️
А. Федецкий
Замена
М. Кополовец
️️️️
Лукас
Замена
А. Воронков
️️️️
Х. Пачеко
Замена
Л. Тесак
️️️️
Т. Лазарович
Желтая карточка
Лукас
Замена
Бруно
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 2:1!
Лукас
Пас отдал
И. Ощипко
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
Кристобаль
Красная карточка
В. Милько
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Ощипко
Желтая карточка
Я. Олейник
Желтая карточка
Х. Пачеко
Желтая карточка
Б. Гомес
16'
Желтая карточка
Н. Каменюка
Желтая карточка
Т. Лазарович
Пенальти не реализован!
А. Ткачук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Кристобаль
ПП
99
Херман Пачеко
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Михайло Цакич
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Заря
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
21
Бруно
ОП
18
Сергей Ференчак
ЦП
4-1-3-2
22
Тлумак
35
Ощипко
6
Балажиц
20
Гомес
44
Федецкий
19
Ткачук
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кристобаль
7
Лукас
99
Пачеко
2-5-1-2
99
Шуховцев
20
Аддо
33
Олейник
8
Цакич
5
Силюк
14
Милько
6
Каменюка
33
Билый
10
Хомченовский
27
Лазарович
13
Липартия
7
Лукас
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лукас
44
Федецкий
15
Петривский
15
Петривский
44
Федецкий
99
Пачеко
88
Воронков
88
Воронков
99
Пачеко
27
Лазарович
8
Тесак
8
Тесак
27
Лазарович
5
Силюк
21
Бруно
21
Бруно
5
Силюк
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
Остались в запасе
Карпаты
Заря
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Карпаты - Заря
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Украина
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