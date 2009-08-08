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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 08 августа 2009
Карпаты
08.08.2009, суббота, 18:30
Чемпионат Украины, 4 тур
4 : 0
Завершен
Заря
60'
И. Худобяк
65'
С. Кузнецов
78'
В. Батиста
90+2'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
ГОЛ! 4:0!
В. Батиста
+2
Замена
А. Кохман
️️️️
А. Антонов
Замена
В. Бидловский
️️️️
А. Гурули
ГОЛ! 3:0!
В. Батиста
Замена
В. Батиста
️️️️
С. Кузнецов
Замена
В. Огиря
️️️️
В. Милько
Замена
С. Зенев
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 2:0!
С. Кузнецов
Замена
И. Сикорский
️️️️
С. Шевчук
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Желтая карточка
В. Милько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
88
Андрей Гурский
ЦЗ
77
Антон Луцык
ЦП
33
Владимир Бидловский
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Заря
33
Александр Чурилов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
0
Алексей Городов
ЦП
0
Александр Янченко
ЦП
23
Игорь Сикорский
ЦФ
49
Андрей Кохман
ЦФ
4-1-4-1
22
Тлумак
15
Петривский
4
Милошевич
20
Тарасенко
44
Федецкий
7
Годвин
16
Худобяк
9
Гурули
32
Голодюк
9
Кожанов
79
Кузнецов
3-5-2
99
Шуховцев
31
Дурай
41
Омоко
29
Гринченко
14
Джихани
70
Шевчук
14
Милько
6
Каменюка
0
Колесниченко
27
Лазарович
69
Антонов
9
Гурули
33
Бидловский
33
Бидловский
9
Гурули
9
Кожанов
20
Зенев
20
Зенев
9
Кожанов
79
Кузнецов
80
Батиста
80
Батиста
79
Кузнецов
70
Шевчук
23
Сикорский
23
Сикорский
70
Шевчук
69
Антонов
49
Кохман
49
Кохман
69
Антонов
14
Милько
13
Огиря
13
Огиря
14
Милько
Остались в запасе
Карпаты
Заря
88
Андрей Гурский
ЦЗ
77
Антон Луцык
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
0
Алексей Городов
ЦП
0
Александр Янченко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Остались в запасе
88
Андрей Гурский
ЦЗ
77
Антон Луцык
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
Остались в запасе
0
Алексей Городов
ЦП
0
Александр Янченко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Карпаты - Заря
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
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