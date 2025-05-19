37-й тур Английской Премьер-лиги завершается встречей двух крепких середняков. На «Селхерст Парк» амбициозный «Кристал Пэлас», не проигрывающий шесть матчей подряд, примет нестабильный, но опасный «Вулверхэмптон». Хозяева полны уверенности после побед над «Тоттенхэмом» и «Ман Сити», а гости из Вулверхэмптона продолжают чередовать яркие успехи с беззубыми поражениями.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» под руководством нового тренера демонстрируют сбалансированную игру и отличную форму в концовке сезона. Команда уверенно разобралась с «Ман Сити» в Кубке и обыграла «Тоттенхэм» в АПЛ, показав зрелую игру и грамотную реализацию моментов. За 5 последних матчей у «Пэлас» 3 победы и 2 ничьи. Они забили 9 голов и пропустили лишь 3, а средняя результативность достигла 1.8 гола за матч.

Лидером атаки остаeтся Жан-Филипп Матета с 17 мячами. Он оформил важные голы в последних турах и стал ключевой фигурой в прессинге и завершении атак. В обороне «Пэлас» выглядит надежно: за последние 5 игр – всего 0.6 пропущенного мяча в среднем.

«Вулверхэмптон»

«Волки» проводят неровный отрезок. Победа над «Лестером» и «МЮ» сменились сухими поражениями от «Ман Сити» и «Брайтона». В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но нестабильна: 2 поражения без забитых мячей чередуются с уверенными победами.

Матеус Кунья – главное атакующее оружие: он также забил 17 мячей в сезоне и регулярно находит моменты даже против крепких соперников. Однако в последних двух турах атакующий потенциал «Волков» просел, и оборона вновь стала уязвимой.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает 6 матчей подряд

В 5 последних матчах: 9 забитых, 3 пропущенных

В среднем: 1.8 гола за игру, 0.6 – пропущенных

Всегда забивает в последних 5 матчах

«Вулверхэмптон»

В 5 последних матчах: 8 забитых, 5 пропущенных

В среднем: 1.6 гола за игру, 1 – пропущенный

Две сухие победы и два матча без голов за последние 4 тура

Личные встречи 56% (10) 17% (3) 28% (5) 28 Забитых мячей 20 1.56 В среднем за матч 1.11 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 10 тур Вулверхэмптон 2 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 37 тур Вулверхэмптон 1 : 3 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 4 тур Кристал Пэлас 3 : 2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 33 тур Вулверхэмптон 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 12 тур Кристал Пэлас 2 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 28 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 11 тур Кристал Пэлас 2 : 0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 21 тур Кристал Пэлас 1 : 0 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/32 финала Вулверхэмптон 1 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 7 тур Вулверхэмптон 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 37 тур Вулверхэмптон 2 : 0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 6 тур Кристал Пэлас 1 : 1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 21 тур Вулверхэмптон 0 : 2 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 8 тур Кристал Пэлас 0 : 1 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 26 тур Кристал Пэлас 3 : 1 Вулверхэмптон Англия. Чемпионшип, 9 тур Вулверхэмптон 1 : 2 Кристал Пэлас Англия. Кубок, 1/16 финала Кристал Пэлас 3 : 1 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/16 финала Вулверхэмптон 2 : 2 Кристал Пэлас

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»

Форма и мотивация «Кристал Пэлас» заметно выше: команда не просто не проигрывает, а играет убедительно как в атаке, так и в обороне. Уверенность после побед над топ-соперниками придаeт дополнительный импульс. В то же время «Вулверхэмптон» нестабилен и после двух поражений подряд может снова не справиться с мобильной атакой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кристал Пэлас». Ждeм результативной игры с акцентом на контроль мяча от хозяев и опасными выпадами гостей.

Рекомендованные ставки: