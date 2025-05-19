37-й тур Английской Премьер-лиги завершается встречей двух крепких середняков. На «Селхерст Парк» амбициозный «Кристал Пэлас», не проигрывающий шесть матчей подряд, примет нестабильный, но опасный «Вулверхэмптон». Хозяева полны уверенности после побед над «Тоттенхэмом» и «Ман Сити», а гости из Вулверхэмптона продолжают чередовать яркие успехи с беззубыми поражениями.
«Кристал Пэлас»
«Орлы» под руководством нового тренера демонстрируют сбалансированную игру и отличную форму в концовке сезона. Команда уверенно разобралась с «Ман Сити» в Кубке и обыграла «Тоттенхэм» в АПЛ, показав зрелую игру и грамотную реализацию моментов. За 5 последних матчей у «Пэлас» 3 победы и 2 ничьи. Они забили 9 голов и пропустили лишь 3, а средняя результативность достигла 1.8 гола за матч.
Лидером атаки остаeтся Жан-Филипп Матета с 17 мячами. Он оформил важные голы в последних турах и стал ключевой фигурой в прессинге и завершении атак. В обороне «Пэлас» выглядит надежно: за последние 5 игр – всего 0.6 пропущенного мяча в среднем.
«Вулверхэмптон»
«Волки» проводят неровный отрезок. Победа над «Лестером» и «МЮ» сменились сухими поражениями от «Ман Сити» и «Брайтона». В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но нестабильна: 2 поражения без забитых мячей чередуются с уверенными победами.
Матеус Кунья – главное атакующее оружие: он также забил 17 мячей в сезоне и регулярно находит моменты даже против крепких соперников. Однако в последних двух турах атакующий потенциал «Волков» просел, и оборона вновь стала уязвимой.
Факты о командах:
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает 6 матчей подряд
- В 5 последних матчах: 9 забитых, 3 пропущенных
- В среднем: 1.8 гола за игру, 0.6 – пропущенных
- Всегда забивает в последних 5 матчах
«Вулверхэмптон»
- В 5 последних матчах: 8 забитых, 5 пропущенных
- В среднем: 1.6 гола за игру, 1 – пропущенный
- Две сухие победы и два матча без голов за последние 4 тура
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»
Форма и мотивация «Кристал Пэлас» заметно выше: команда не просто не проигрывает, а играет убедительно как в атаке, так и в обороне. Уверенность после побед над топ-соперниками придаeт дополнительный импульс. В то же время «Вулверхэмптон» нестабилен и после двух поражений подряд может снова не справиться с мобильной атакой хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кристал Пэлас». Ждeм результативной игры с акцентом на контроль мяча от хозяев и опасными выпадами гостей.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Кристал Пэлас» с учетом формы – коэффициент 2.15
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Точный счeт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас» – коэффициент 9.00
- Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1.5 – коэффициент 2.00