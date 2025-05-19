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Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»: Премьер-лига, 20 мая 2025

19 мая 2025 9:06
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
20 мая 2025, вторник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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9.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас»
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37-й тур Английской Премьер-лиги завершается встречей двух крепких середняков. На «Селхерст Парк» амбициозный «Кристал Пэлас», не проигрывающий шесть матчей подряд, примет нестабильный, но опасный «Вулверхэмптон». Хозяева полны уверенности после побед над «Тоттенхэмом» и «Ман Сити», а гости из Вулверхэмптона продолжают чередовать яркие успехи с беззубыми поражениями.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» под руководством нового тренера демонстрируют сбалансированную игру и отличную форму в концовке сезона. Команда уверенно разобралась с «Ман Сити» в Кубке и обыграла «Тоттенхэм» в АПЛ, показав зрелую игру и грамотную реализацию моментов. За 5 последних матчей у «Пэлас» 3 победы и 2 ничьи. Они забили 9 голов и пропустили лишь 3, а средняя результативность достигла 1.8 гола за матч.

Лидером атаки остаeтся Жан-Филипп Матета с 17 мячами. Он оформил важные голы в последних турах и стал ключевой фигурой в прессинге и завершении атак. В обороне «Пэлас» выглядит надежно: за последние 5 игр – всего 0.6 пропущенного мяча в среднем.

«Вулверхэмптон»

«Волки» проводят неровный отрезок. Победа над «Лестером» и «МЮ» сменились сухими поражениями от «Ман Сити» и «Брайтона». В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но нестабильна: 2 поражения без забитых мячей чередуются с уверенными победами.

Матеус Кунья – главное атакующее оружие: он также забил 17 мячей в сезоне и регулярно находит моменты даже против крепких соперников. Однако в последних двух турах атакующий потенциал «Волков» просел, и оборона вновь стала уязвимой.

Факты о командах:

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд
  • В 5 последних матчах: 9 забитых, 3 пропущенных
  • В среднем: 1.8 гола за игру, 0.6 – пропущенных
  • Всегда забивает в последних 5 матчах

«Вулверхэмптон»

  • В 5 последних матчах: 8 забитых, 5 пропущенных
  • В среднем: 1.6 гола за игру, 1 – пропущенный
  • Две сухие победы и два матча без голов за последние 4 тура

Личные встречи
56% (10)
17% (3)
28% (5)
28
Забитых мячей
20
1.56
В среднем за матч
1.11
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 2
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2 : 0
25.04.2023
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
18.10.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
05.03.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
06.11.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
30.01.2021
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
1 : 0
08.01.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
30.10.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
20.07.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
22.09.2019
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Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
02.01.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
06.10.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
01.01.2013
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
02.10.2012
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 1
02.02.2010
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вулверхэмптон
2 : 2
23.01.2010
Кристал Пэлас
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон»

Форма и мотивация «Кристал Пэлас» заметно выше: команда не просто не проигрывает, а играет убедительно как в атаке, так и в обороне. Уверенность после побед над топ-соперниками придаeт дополнительный импульс. В то же время «Вулверхэмптон» нестабилен и после двух поражений подряд может снова не справиться с мобильной атакой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кристал Пэлас». Ждeм результативной игры с акцентом на контроль мяча от хозяев и опасными выпадами гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кристал Пэлас» с учетом формы – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас» – коэффициент 9.00
  • Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1.5 – коэффициент 2.00

9.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Кристал Пэлас
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