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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 20 июля 2020
Вулверхэмптон
20.07.2020, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
41'
Д. Поденсе
68'
Х. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Замена
П. Нету
️️️️
А. Траоре
81'
Желтая карточка
А. Траоре
78'
73'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Поденсе
72'
ГОЛ! 2:0!
Х. Кастро
68'
Желтая карточка
К. Коди
65'
64'
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
М. Доэрти
41'
23'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Сахо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
37
Ня Кирби
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
30
Боли
2
Доэрти
15
Коди
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
9
Хименес
4-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
12
Сахо
3
Митчелл
24
Данн
16
МакКарти
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
11
Поденсе
20
Жота
20
Жота
11
Поденсе
24
Траоре
7
Нету
7
Нету
24
Траоре
12
Сахо
8
Куяте
8
Куяте
12
Сахо
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
37
Ня Кирби
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
37
Ня Кирби
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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