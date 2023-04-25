Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 25 апреля 2023
Вулверхэмптон
25.04.2023, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
3'
Й. Андерсен (АГ)
90+3'
Р. Невеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Р. Невеш
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Джонстон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Невеш
90'
+3
89'
Замена
Ж. Матета
️️️️
У. Хьюз
Замена
П. Нету
️️️️
М. Нуньес
89'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Д. Коста
89'
Желтая карточка
Тоти
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
79'
Замена
Тоти
️️️️
У. Буэно
79'
Желтая карточка
Ж. Са
76'
Желтая карточка
Д. Коста
75'
70'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Кунья
68'
65'
Замена
О. Эдуард
️️️️
А. Локонга
65'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Л. Миливойевич
46'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Й. Андерсен
36'
Желтая карточка
А. Локонга
13'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Андерсен
Пас отдал
Р. Невеш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-3
1
Са
3
Буэно
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
19
Коста
10
Кунья
7
Хванг
4-3-2-1
26
Джонстон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
3
Митчелл
19
Миливойевич
6
Локонга
19
Хьюз
17
Олисе
10
Эзе
10
Айю
19
Коста
22
Коллинс
22
Коллинс
19
Коста
3
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
3
Буэно
10
Кунья
35
Гомес
35
Гомес
10
Кунья
27
Нуньес
7
Нету
7
Нету
27
Нуньес
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
2
Андерсен
25
Уорд
25
Уорд
2
Андерсен
19
Миливойевич
27
Шлупп
27
Шлупп
19
Миливойевич
19
Хьюз
14
Матета
14
Матета
19
Хьюз
6
Локонга
29
Эдуард
29
Эдуард
6
Локонга
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
28
Шейк Дукур
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
22:26
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+