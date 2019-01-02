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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 02 января 2019
Вулверхэмптон
02.01.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
83'
Ж. Айю
90+4'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Миливойевич
Желтая карточка
Х. Кастро
90'
+1
83'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
П. ван Анхолт
62'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Желтая карточка
Р. Беннетт
54'
Желтая карточка
Р. Сайсс
45'
+1
Желтая карточка
В. Боли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
3-2-1-3
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
17
Кастро
15
Коди
8
Моутинью
11
Кошта
9
Хименес
8
Иван Кавалейру
4-1-2-2-1
13
Гуаита
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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