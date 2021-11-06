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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон: обзор матча 06 ноября 2021
Кристал Пэлас
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
61'
В. Заа
78'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Замена
Н. Клайн
️️️️
Й. Андерсен
90'
+6
90'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Хванг
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
89'
Желтая карточка
М. Олисе
81'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. МакАртур
80'
Замена
М. Олисе
️️️️
О. Эдуард
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Галлахер
78'
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. Семеду
68'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Тринкау
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
61'
Желтая карточка
М. Гехи
37'
9'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
8
Куяте
8
Галлахер
11
МакАртур
10
Заа
29
Эдуард
20
Бентеке
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
9
Хименес
7
Тринкау
7
Хванг
2
Андерсен
17
Клайн
17
Клайн
2
Андерсен
11
МакАртур
27
Шлупп
27
Шлупп
11
МакАртур
29
Эдуард
17
Олисе
17
Олисе
29
Эдуард
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
27
Семеду
24
Траоре
24
Траоре
27
Семеду
7
Хванг
21
Силва
21
Силва
7
Хванг
7
Тринкау
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Тринкау
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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