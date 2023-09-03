Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон: обзор матча 03 сентября 2023
Кристал Пэлас
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
56'
О. Эдуард
78'
Э. Эзе
84'
О. Эдуард
65'
Х. Хванг
90+6'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
М. Кунья
Пас отдал
П. Нету
Замена
У. Хьюз
️️️️
О. Эдуард
90'
ГОЛ! 3:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Матета
84'
82'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
81'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Э. Эзе
Пас отдал
Ж. Матета
78'
73'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ф. Силва
Замена
Ж. Матета
️️️️
Д. Шлупп
71'
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хванг
Пас отдал
П. Нету
60'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Т. Митчелл
56'
55'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Желтая карточка
Д. Уорд
52'
27'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
24'
Желтая карточка
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
8
Лерма
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
4-1-1-2-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
21
Айт Нури
99
Лемина
35
Гомес
7
Сарабия
7
Нету
21
Силва
10
Кунья
29
Эдуард
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Эдуард
27
Шлупп
14
Матета
14
Матета
27
Шлупп
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Силва
12
Траоре
12
Траоре
21
Силва
7
Сарабия
7
Хванг
7
Хванг
7
Сарабия
35
Гомес
11
Калайджич
11
Калайджич
35
Гомес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
11:59
1
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+