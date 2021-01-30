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Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон: обзор матча 30 января 2021
Кристал Пэлас
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
60'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
90'
Желтая карточка
К. Коди
Желтая карточка
В. Заа
90'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Клайн
85'
84'
Желтая карточка
М. Килман
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Батшуайи
79'
78'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
63'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Хувер
ГОЛ! 1:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Ж. Айю
60'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакКарти
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Данн
17
Клайн
8
Куяте
16
МакКарти
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
44
Батшуайи
10
Айю
3-2-2-3
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
3
Килман
27
Семеду
25
Хувер
8
Моутинью
18
Дендокер
11
Поденсе
12
Виллиан Жозе
7
Нету
17
Клайн
25
Уорд
25
Уорд
17
Клайн
16
МакКарти
44
Ридевальд
44
Ридевальд
16
МакКарти
44
Батшуайи
25
Таунсенд
25
Таунсенд
44
Батшуайи
25
Хувер
24
Траоре
24
Траоре
25
Хувер
8
Моутинью
21
Силва
21
Силва
8
Моутинью
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
8
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
8
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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