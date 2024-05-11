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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 11 мая 2024
Вулверхэмптон
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
66'
М. Кунья
26'
М. Олисе
28'
Ж. Матета
73'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Тоти
90'
88'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Э. Эзе
88'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олисе
85'
Вторая желтая
Н. Ахамада
83'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
82'
Желтая карточка
Н. Ахамада
Замена
Т. Дойл
️️️️
М. Доэрти
79'
Желтая карточка
М. Кунья
77'
73'
ГОЛ! 1:3!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
П. Сарабия
71'
70'
Замена
М. Гехи
️️️️
Т. Митчелл
69'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
ГОЛ! 1:2!
М. Кунья
66'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Р. Айт Нури
61'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Б. Траоре
46'
40'
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Б. Траоре
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матета
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Олисе
Пас отдал
А. Уортон
15'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
2
Доэрти
35
Гомес
12
Траоре
10
Кунья
7
Хванг
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
17
Клайн
2
Андерсен
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
20
Уортон
17
Олисе
10
Эзе
14
Матета
12
Траоре
27
Беллегард
27
Беллегард
12
Траоре
2
Доэрти
20
Дойл
20
Дойл
2
Доэрти
21
Айт Нури
7
Сарабия
7
Сарабия
21
Айт Нури
24
Тоти
30
Гонсалес
30
Гонсалес
24
Тоти
3
Митчелл
6
Гехи
6
Гехи
3
Митчелл
10
Эзе
25
Уорд
25
Уорд
10
Эзе
17
Олисе
27
Шлупп
27
Шлупп
17
Олисе
19
Хьюз
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Хьюз
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
31
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Давид Озо
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
4
Давид Озо
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
4
5
Количество передач
533
343
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.69
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Мулинекс
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