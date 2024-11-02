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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 02 ноября 2024
Вулверхэмптон
02.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
67'
Й. Ларсен
72'
Ж. Гомес
60'
Т. Чалоба
77'
М. Гехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
90'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
И. Сарр
89'
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Г. Гедеш
88'
84'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Э. Нкетиа
80'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
У. Хьюз
79'
Желтая карточка
У. Хьюз
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Гехи
Пас отдал
Д. Муньос
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гомес
Пас отдал
Г. Гедеш
72'
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Кунья
67'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Тоти
63'
Замена
М. Лемина
️️️️
Т. Дойл
63'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
П. Сарабия
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чалоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Са
14
Буэно
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
27
Семеду
35
Гомес
20
Дойл
7
Сарабия
22
Ларсен
10
Кунья
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
27
Чалоба
27
Муньос
3
Митчелл
19
Хьюз
7
Сарр
18
Камада
9
Нкетиа
14
Матета
20
Дойл
99
Лемина
99
Лемина
20
Дойл
24
Тоти
27
Беллегард
27
Беллегард
24
Тоти
7
Сарабия
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Сарабия
9
Нкетиа
17
Клайн
17
Клайн
9
Нкетиа
7
Сарр
27
Шлупп
27
Шлупп
7
Сарр
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
31
Реми Мэттьюз
ВР
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
30
Мэтт Тернер
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
1
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
9
Офсайды
4
1
Количество передач
466
346
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.89
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Мулинекс
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