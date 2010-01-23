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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 23 января 2010
Вулверхэмптон
23.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 1
20.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
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Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
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