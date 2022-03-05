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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 05 марта 2022
Вулверхэмптон
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
19'
Ж. Матета
34'
В. Заа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
90'
Желтая карточка
У. Хьюз
88'
Желтая карточка
В. Гуаита
82'
Замена
У. Хьюз
️️️️
М. Олисе
Замена
Шикинью
️️️️
М. Килман
79'
69'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
69'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Р. Хименес
️️️️
П. Нету
63'
53'
Желтая карточка
К. Галлахер
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Заа
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Хувер
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
25
Хувер
8
Моутинью
7
Нету
7
Хванг
11
Поденсе
4-1-2-2-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
27
Шлупп
17
Олисе
10
Заа
14
Матета
25
Хувер
17
Кастро
17
Кастро
25
Хувер
3
Килман
10
Шикинью
10
Шикинью
3
Килман
7
Нету
9
Хименес
9
Хименес
7
Нету
17
Олисе
19
Хьюз
19
Хьюз
17
Олисе
8
Куяте
19
Миливойевич
19
Миливойевич
8
Куяте
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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