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Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас: обзор матча 08 января 2021
Вулверхэмптон
08.01.2021, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
35'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
86'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Батшуайи
Замена
К. Хувер
️️️️
Л. Дендокер
86'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
85'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Силва
78'
70'
Замена
Т. Митчелл
️️️️
Д. МакКарти
70'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Бентеке
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
А. Траоре
69'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
66'
62'
Желтая карточка
Д. МакКарти
46'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
М. Сахо
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Невеш
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-2-1-2
26
Радди
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
27
Семеду
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
7
Нету
4-1-2-3
1
Батлэнд
17
Клайн
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
44
Ридевальд
16
МакКарти
10
Эзе
10
Айю
20
Бентеке
44
Батшуайи
18
Дендокер
25
Хувер
25
Хувер
18
Дендокер
24
Траоре
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
24
Траоре
21
Силва
10
Кутроне
10
Кутроне
21
Силва
16
МакКарти
3
Митчелл
3
Митчелл
16
МакКарти
12
Сахо
8
Куяте
8
Куяте
12
Сахо
20
Бентеке
10
Заа
10
Заа
20
Бентеке
44
Батшуайи
25
Таунсенд
25
Таунсенд
44
Батшуайи
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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