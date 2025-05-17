18 мая на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 36 тура Суперлиги между лидером чемпионата «Галатасараем» и набравшим отличный ход «Кайсериспором». Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает зрелищную и насыщенную встречу в атакующем ключе.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно идет к чемпионству, набрав 86 очков после 33 матчей и выиграв 8 последних игр во всех турнирах. Коллектив доминирует в атаке – 84 гола в сезоне, из которых 19 пришлись на последние пять матчей. Форма команды просто феноменальная, как и эффективность Виктора Осимхена, забившего уже 35 мячей в 39 играх.

Важным фактором остаeтся сбалансированность между линиями: «Галатасарай» также лидирует по разнице мячей (53), а в последних пяти турах пропустил всего 3 мяча. Домашняя арена – дополнительное преимущество: здесь «Галатасарай» традиционно доминирует и легко вскрывает даже организованную оборону соперников.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» к заключительной части сезона подошeл на отличной волне. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, забивая в каждой из них. При этом в последних пяти турах команда оформила 9 голов, а оборона допустила лишь 5. Лидер атак – Мигел Кардозу, стабильно поддерживает тонус нападения, несмотря на общее отсутствие звeздных игроков.

Тем не менее, стоит отметить: большая часть очков «Кайсериспор» набирает дома, а на выезде коллектив действует менее уверенно. При поездках к грандам чемпионата команда нередко теряет концентрацию в обороне, что может оказаться критическим фактором против мощного «Галатасарая».

Факты о командах:

«Галатасарай»

Побеждает в 8 последних матчах.

В среднем 3.80 гола за матч в последних 5 встречах.

Пропускает всего 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Не проигрывает дома в 12 матчах подряд.

«Кайсериспор»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в каждом из последних 7 туров.

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает 1.00 гола за игру за тот же период.

Личные встречи 59% (17) 28% (8) 14% (4) 66 Забитых мячей 25 2.28 В среднем за матч 0.86 6:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 17 тур Кайсериспор 1 : 5 Галатасарай Турция. Суперлига, 20 тур Галатасарай 2 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 1 тур Кайсериспор 0 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 29 тур Галатасарай 6 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 10 тур Кайсериспор 2 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 25 тур Галатасарай 1 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 6 тур Кайсериспор 3 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 30 тур Кайсериспор 0 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 9 тур Галатасарай 1 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 20 тур Галатасарай 4 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 3 тур Кайсериспор 2 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 29 тур Галатасарай 3 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 12 тур Кайсериспор 0 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 18 тур Кайсериспор 1 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 1 тур Галатасарай 4 : 1 Кайсериспор Турция. Суперлига, 20 тур Галатасарай 1 : 2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 3 тур Кайсериспор 1 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 34 тур Галатасарай 6 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 17 тур Кайсериспор 1 : 1 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 26 тур Галатасарай 0 : 1 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 9 тур Кайсериспор 2 : 4 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 26 тур Кайсериспор 1 : 3 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 9 тур Галатасарай 3 : 0 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 26 тур Галатасарай 1 : 0 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 9 тур Кайсериспор 0 : 2 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 30 тур Галатасарай 1 : 1 Кайсериспор Турция. Супер-Лига, 13 тур Кайсериспор 0 : 0 Галатасарай Чемпионат Турции, 20 тур Кайсериспор 0 : 0 Галатасарай Чемпионат Турции, 3 тур Галатасарай 4 : 1 Кайсериспор

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Кайсериспор»

Форма «Галатасарая» сейчас близка к идеальной: высокая результативность, стабильная оборона и мотивация сохранить лидерство делают их безусловным фаворитом. Несмотря на положительную серию «Кайсериспора», справиться с таким давлением в Стамбуле будет крайне сложно. Тем не менее, команда гостей способна навязать борьбу и даже отличиться. Вероятнее всего, матч получится открытым и результативным.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки: