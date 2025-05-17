Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Кайсериспор»: Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:53
Галатасарай - Кайсериспор
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
Сделать ставку

18 мая на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 36 тура Суперлиги между лидером чемпионата «Галатасараем» и набравшим отличный ход «Кайсериспором». Обе команды демонстрируют результативный футбол, что обещает зрелищную и насыщенную встречу в атакующем ключе.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно идет к чемпионству, набрав 86 очков после 33 матчей и выиграв 8 последних игр во всех турнирах. Коллектив доминирует в атаке – 84 гола в сезоне, из которых 19 пришлись на последние пять матчей. Форма команды просто феноменальная, как и эффективность Виктора Осимхена, забившего уже 35 мячей в 39 играх.

Важным фактором остаeтся сбалансированность между линиями: «Галатасарай» также лидирует по разнице мячей (53), а в последних пяти турах пропустил всего 3 мяча. Домашняя арена – дополнительное преимущество: здесь «Галатасарай» традиционно доминирует и легко вскрывает даже организованную оборону соперников.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» к заключительной части сезона подошeл на отличной волне. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, забивая в каждой из них. При этом в последних пяти турах команда оформила 9 голов, а оборона допустила лишь 5. Лидер атак – Мигел Кардозу, стабильно поддерживает тонус нападения, несмотря на общее отсутствие звeздных игроков.

Тем не менее, стоит отметить: большая часть очков «Кайсериспор» набирает дома, а на выезде коллектив действует менее уверенно. При поездках к грандам чемпионата команда нередко теряет концентрацию в обороне, что может оказаться критическим фактором против мощного «Галатасарая».

Факты о командах:

«Галатасарай»

  • Побеждает в 8 последних матчах.
  • В среднем 3.80 гола за матч в последних 5 встречах.
  • Пропускает всего 0.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Не проигрывает дома в 12 матчах подряд.

«Кайсериспор»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в каждом из последних 7 туров.
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает 1.00 гола за игру за тот же период.

Личные встречи
59% (17)
28% (8)
14% (4)
66
Забитых мячей
25
2.28
В среднем за матч
0.86
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 5
22.12.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
2 : 1
15.01.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 0
12.08.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 0
14.04.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
2 : 1
15.10.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 1
12.02.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
3 : 0
22.09.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
0 : 3
13.03.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
1 : 1
23.11.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 1
02.02.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
2 : 3
30.08.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
3 : 1
20.04.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Кайсериспор
0 : 3
10.11.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 18 тур
Кайсериспор
1 : 3
22.01.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
4 : 1
14.08.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
1 : 2
12.02.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
1 : 1
10.09.2016
Галатасарай
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
6 : 0
19.05.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 1
27.12.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Галатасарай
0 : 1
22.03.2014
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 4
27.10.2013
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Кайсериспор
1 : 3
17.03.2013
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Галатасарай
3 : 0
27.10.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Галатасарай
1 : 0
11.02.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Кайсериспор
0 : 2
30.10.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Галатасарай
1 : 1
23.04.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 0
21.11.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 20 тур
Кайсериспор
0 : 0
06.02.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 3 тур
Галатасарай
4 : 1
23.08.2009
Кайсериспор
Показать все

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Кайсериспор»

Форма «Галатасарая» сейчас близка к идеальной: высокая результативность, стабильная оборона и мотивация сохранить лидерство делают их безусловным фаворитом. Несмотря на положительную серию «Кайсериспора», справиться с таким давлением в Стамбуле будет крайне сложно. Тем не менее, команда гостей способна навязать борьбу и даже отличиться. Вероятнее всего, матч получится открытым и результативным.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 6.20
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Кайсериспор Галатасарай
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 