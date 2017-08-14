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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 14 августа 2017
Галатасарай
14.08.2017, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Кайсериспор
16'
Т. Чигерчи
35'
Ю. Бельханда
37'
Б. Гомис
87'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
Желтая карточка
З. Гюмюш
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Линнес
87'
ГОЛ! 3:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Бельханда
37'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Гомис
35'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Г. Родригеш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Кайсериспор
89
Атила Тюран
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Азиз
25
Линнес
38
Чигерчи
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
3-1-2
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
77
Вурал
9
Тюрук
9
Булут
3
Гьян
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
89
Атила Тюран
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
23
Лионель Кароль
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
89
Атила Тюран
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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