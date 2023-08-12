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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 12 августа 2023
Кайсериспор
12.08.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
Замена
Д. Коловециос
️️️️
А. Узодимма
87'
82'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
82'
70'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Мертенс
70'
Замена
К. Демирбай
️️️️
С. Оливейра
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Кочаман
65'
56'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Л. Дюбуа
56'
Замена
М. Икарди
️️️️
С. Бакамбу
Замена
Я. Ака
️️️️
B. Ali Gezek
46'
Желтая карточка
А. Узодимма
42'
30'
Желтая карточка
С. Боэ
12'
Желтая карточка
Б. Йилмаз
Желтая карточка
B. Ali Gezek
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
3
Джозеф Аттама
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
2-2-4-2
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
19
Узодимма
3
Аттама
9
Тиам
6
Карими
8
Кеман
55
25
Саздаги
20
Кардозу
4-2-2-2
16
Муслера
15
Дюбуа
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
10
Кутлу
27
Оливейра
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Мертенс
94
Бакамбу
19
Узодимма
4
Коловециос
4
Коловециос
19
Узодимма
55
79
Ака
79
Ака
55
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
54
Кочаман
28
Дживелек
28
Дживелек
54
Кочаман
15
Дюбуа
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
15
Дюбуа
27
Оливейра
26
Демирбай
26
Демирбай
27
Оливейра
10
Мертенс
10
Заа
10
Заа
10
Мертенс
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
53
Йилмаз
94
Бакамбу
9
Икарди
9
Икарди
94
Бакамбу
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
22
Hayrullah Erkip
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
22
Hayrullah Erkip
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
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