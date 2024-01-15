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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 15 января 2024
Галатасарай
15.01.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
26'
В. Нельссон
86'
Д. Мертенс (П)
57'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
90'
+7
Желтая карточка
Р. Дживелек
90'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
M. Eray Özbek
89'
Замена
Y. Emre Çeltik
️️️️
А. Карими
88'
Желтая карточка
А. Кочаман
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мертенс
86'
85'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
82'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
Я. Ака
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
77'
75'
Замена
H. Erkip
️️️️
Р. Дживелек
75'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Боа Морте
71'
Желтая карточка
Г. Саздаги
Замена
К. Демирбай
️️️️
Т. Н'Домбеле
65'
Замена
К. Айхан
️️️️
Х. Дервисоглу
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Боа Морте
Желтая карточка
Д. Мертенс
52'
45'
+4
Желтая карточка
M. Eray Özbek
45'
Пенальти не реализован!
С. Баокен
32'
Желтая карточка
А. Карими
ГОЛ! 1:0!
В. Нельссон
Пас отдал
Д. Мертенс
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
(К)
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
6
Али Карими
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
53
Йилмаз
10
Заа
11
Тете
28
Дервисоглу
10
Мертенс
2-1-3-3-1
25
Баязит
54
Кочаман
33
Али Калдырым
3
Аттама
79
Ака
6
Карими
16
28
Дживелек
10
Боа Морте
25
Саздаги
13
Баокен
28
Дервисоглу
23
Айхан
23
Айхан
28
Дервисоглу
22
Н'Домбеле
26
Демирбай
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Боа Морте
23
Кароль
23
Кароль
10
Боа Морте
79
Ака
55
55
79
Ака
6
Карими
21
21
6
Карими
28
Дживелек
22
22
28
Дживелек
16
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
16
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
1
6
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
17
Офсайды
3
3
Количество передач
452
314
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.68
1.69
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Рамс Парк
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