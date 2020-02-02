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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 02 февраля 2020
Галатасарай
02.02.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Кайсериспор
5'
А. Бюйюк
21'
Р. Донк
64'
С. Фегули
90+3'
С. Фегули
69'
М. Месанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
ГОЛ! 4:1!
С. Фегули
Пас отдал
А. Оникуру
90'
+3
Желтая карточка
О. Байрам
79'
69'
ГОЛ! 3:1!
М. Месанович
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
О. Байрам
64'
55'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
Желтая карточка
Ю. Бельханда
49'
ГОЛ! 2:0!
Р. Донк
Пас отдал
О. Байрам
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Бюйюк
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3-3-2-1
16
Муслера
4
Донк
23
Маркао
25
Мариано
18
Байрам
8
Фегули
25
Линнес
14
Сери
20
Бельханда
10
Бюйюк
3-2-1-3
13
Кипе
21
Джа-Джедже
33
Ташдемир
33
Анжело
13
Лопеш
15
Кампаньяро
23
Ринстра
7
Энрике
92
Шитум
11
Месанович
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Остались в запасе
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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