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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 20 апреля 2019
Галатасарай
20.04.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
16'
М. Дианье
42'
М. Дианье (П)
45+3'
Ю. Нагатомо
15'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
90'
+1
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
С. Фегули
85'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
76'
59'
Желтая карточка
А. Кравец
ГОЛ! 3:1!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Дианье
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Пас отдал
Т. Чери
8'
Желтая карточка
У. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Кайсериспор
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-2-2-1
16
Муслера
5
Нагатомо
25
Мариано
4
Донк
23
Маркао
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
45
Дианье
3-2-2
1
Лунг
22
Сэпунару
50
Кучер
27
Кана-Бийик
9
Тюрук
9
Чери
11
Кравец
9
Булут
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
16
Гекай Гюней
ЦП
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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Кайсериспор
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