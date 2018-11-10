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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 10 ноября 2018
Кайсериспор
10.11.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
18'
А. Оникуру
75'
А. Оникуру
88'
О. Байрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
88'
ГОЛ! 0:3!
О. Байрам
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
К. Сэпунару
80'
75'
Желтая карточка
А. Оникуру
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Инан
Желтая карточка
Б. Менса
63'
59'
Желтая карточка
О. Кабак
Желтая карточка
А. Кучер
35'
34'
Желтая карточка
С. Фегули
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Оникуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
3-3-2
22
Сэпунару
89
Тюран
50
Кучер
9
Чери
4
Ротман
43
Менса
7
Басачикоглу
9
Булут
3-3-2-1-1
16
Муслера
3
Майкон
4
Азиз
5
Кабак
25
Мариано
8
Фегули
18
Байрам
20
Бельханда
8
Инан
7
Оникуру
11
Гюмюш
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
1
Силвиу Лунг
ВР
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Силвиу Лунг
ВР
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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