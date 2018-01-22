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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 22 января 2018
Кайсериспор
22.01.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
52'
У. Булут
12'
Э. Дердийок
19'
Э. Дердийок
90+2'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Г. Родригеш
Пас отдал
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:2!
У. Булут
Пас отдал
Г. Вурал
52'
Желтая карточка
У. Булут
29'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
20'
19'
ГОЛ! 0:2!
Э. Дердийок
Пас отдал
С. Фегули
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Галатасарай
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-3-2
1
Лунг
22
Сэпунару
27
Кана-Бийик
89
Тюран
9
Тюрук
10
Болдрин
25
Баджи
20
Мендес
9
Булут
4-1-3-1-1
16
Муслера
14
Латовлевич
64
Денайе
4
Азиз
25
Мариано
8
Фегули
7
Озтекин
5
Ндиайе
8
Инан
10
Родригеш
9
Дердийок
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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