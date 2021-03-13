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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 13 марта 2021
Кайсериспор
13.03.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
44'
Р. Фалькао
81'
А. Оникуру
89'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Фегули
Замена
Б. Сабович
️️️️
Р. Дживелек
84'
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аттама
84'
82'
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Килинк
82'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Р. Фалькао
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Оникуру
Желтая карточка
К. Мухар
77'
75'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ж. Фернандеш
68'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
М. Мохамед
68'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Э. Акбаба
Замена
З. Квржич
️️️️
Д. Аврамовски
67'
Замена
K. Luckassen
️️️️
П. Энрике
67'
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
М. Сараччи
Желтая карточка
U. Demirok
43'
35'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Замена
C. Sapunaru
️️️️
U. Demirok
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
3-1-4-1-1
80
Алемдар
16
Бехич
4
Коловециос
15
3
Аттама
27
Аврамовски
73
Мухар
7
Энрике
12
Леннон
28
Дживелек
23
Парлак
4-3-3
16
Муслера
23
Маркао
27
Люиндама
2
Йедлин
4
Сараччи
14
Антальялы
8
Акбаба
83
Фернандеш
11
Килинк
9
Фалькао
42
Мохамед
7
Энрике
42
42
7
Энрике
28
Дживелек
14
Сабович
14
Сабович
28
Дживелек
27
Аврамовски
20
Квржич
20
Квржич
27
Аврамовски
15
22
22
15
3
Аттама
14
14
3
Аттама
83
Фернандеш
8
Фегули
8
Фегули
83
Фернандеш
8
Акбаба
7
Оникуру
7
Оникуру
8
Акбаба
42
Мохамед
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
11
Килинк
5
Этебо
5
Этебо
11
Килинк
9
Фалькао
8
Бабел
8
Бабел
9
Фалькао
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
24
Melih Okutan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
24
Melih Okutan
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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