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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 30 августа 2019
Кайсериспор
30.08.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
37'
П. Энрике
90+1'
У. Булут
66'
Ю. Бельханда (П)
87'
Р. Бабел
90+8'
А. Бюйюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
90'
+8
ГОЛ! 2:3!
А. Бюйюк
Пас отдал
С. Фегули
Вторая желтая
У. Булут
90'
+4
Желтая карточка
У. Булут
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
У. Булут
Пас отдал
Б. Басачикоглу
90'
+1
89'
Вторая желтая
Э. Мор
89'
Желтая карточка
Э. Мор
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Бабел
Пас отдал
Ю. Бельханда
79'
Желтая карточка
Маркао
75'
Желтая карточка
О. Байрам
Вторая желтая
П. Энрике
73'
69'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
П. Энрике
69'
Желтая карточка
Б. Менса
69'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Бельханда
Вторая желтая
А. Абденнур
65'
Желтая карточка
А. Абденнур
54'
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
37'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
35'
34'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
3-1-2-3
1
Лунг
21
Джа-Джедже
5
Абденнур
6
Пулен
13
Лопеш
23
Ринстра
43
Менса
9
Булут
7
Энрике
25
Адебайор
3-3-2-2
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
27
Люиндама
18
Байрам
8
Фегули
5
Нагатомо
20
Бельханда
15
Н'Зонзи
45
Дианье
8
Бабел
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
7
Эмре Мор
ПВ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
5
3
1
5
Красные карточки
3
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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