18 мая на стадионе «Балаидос» состоится важный матч 37-го тура испанской Ла Лиги: «Сельта» принимает «Райо Вальекано». Обе команды сохраняют шансы на попадание в еврокубки, и потому встреча обещает быть напряжeнной и результативной. «Сельта» сейчас на подъeме, а «Райо» демонстрирует стабильность в концовке сезона.
«Сельта»
Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали форму к завершению чемпионата и выдали мощный отрезок. Победы над «Севильей» (3:2) и «Реал Сосьедадом» (1:0), а также бой с «Барселоной» и «Реалом» (по 3:4 и 2:3 соответственно) говорят о высоком уровне атаки. Главным оружием остаeтся Борха Иглесиас с 10 голами в сезоне.
«Сельта» забивает во всех последних 5 матчах, в среднем по 2.40 гола за игру. Однако оборона даeт сбои: 9 пропущенных за те же 5 встреч, в том числе 4 от «Барселоны». На своeм поле команда чувствует себя уверенно: в 8 домашних играх – 6 матчей без поражений.
«Райо Вальекано»
Команда также завершает сезон на позитивной ноте. Без поражений в трeх последних матчах и победа над «Лас-Пальмасом» (1:0) укрепили позиции клуба в середине таблицы. В нападении заметен прогресс: забито в 3 играх подряд. Лучший снайпер – Хорхе де Фрутос с 7 мячами.
Тем не менее, оборона не безупречна. В последних 5 матчах – 6 пропущенных мячей, а средний показатель – 1.20. Команда старается играть строго, но часто уступает пространство более агрессивным соперникам. На выезде «Райо» действует сдержанно, часто играя на ничью.
Факты о командах
«Сельта»
- Забивает в 5 матчах подряд
- В среднем 2.40 гола за игру
- Пропускает 1.80 гола за матч
- Не проигрывает дома в 6 из 8 последних встреч
- Борха Иглесиас – 10 голов в сезоне
«Райо Вальекано»
- Не проигрывает в 3 матчах подряд
- В среднем 1.00 гол за матч
- Пропускает в среднем 1.20 гола
- Забивает в 3 матчах подряд
- Лучшая серия за сезон – 3 матча без поражений
Прогноз на матч «Сельта» – «Райо Вальекано»
«Сельта» сейчас выглядит более мощно в атаке и будет играть на победу при поддержке родных трибун. Однако «Райо» умеет навязывать борьбу и способен ответить голом. Учитывая форму обеих сторон, ждeм результативный матч. Основной упор делаем на доминирование «Сельты» и забитые мячи с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Сельты» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5 – коэффициент 1.95