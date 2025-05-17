18 мая на стадионе «Балаидос» состоится важный матч 37-го тура испанской Ла Лиги: «Сельта» принимает «Райо Вальекано». Обе команды сохраняют шансы на попадание в еврокубки, и потому встреча обещает быть напряжeнной и результативной. «Сельта» сейчас на подъeме, а «Райо» демонстрирует стабильность в концовке сезона.

«Сельта»

Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали форму к завершению чемпионата и выдали мощный отрезок. Победы над «Севильей» (3:2) и «Реал Сосьедадом» (1:0), а также бой с «Барселоной» и «Реалом» (по 3:4 и 2:3 соответственно) говорят о высоком уровне атаки. Главным оружием остаeтся Борха Иглесиас с 10 голами в сезоне.

«Сельта» забивает во всех последних 5 матчах, в среднем по 2.40 гола за игру. Однако оборона даeт сбои: 9 пропущенных за те же 5 встреч, в том числе 4 от «Барселоны». На своeм поле команда чувствует себя уверенно: в 8 домашних играх – 6 матчей без поражений.

«Райо Вальекано»

Команда также завершает сезон на позитивной ноте. Без поражений в трeх последних матчах и победа над «Лас-Пальмасом» (1:0) укрепили позиции клуба в середине таблицы. В нападении заметен прогресс: забито в 3 играх подряд. Лучший снайпер – Хорхе де Фрутос с 7 мячами.

Тем не менее, оборона не безупречна. В последних 5 матчах – 6 пропущенных мячей, а средний показатель – 1.20. Команда старается играть строго, но часто уступает пространство более агрессивным соперникам. На выезде «Райо» действует сдержанно, часто играя на ничью.

Факты о командах

«Сельта»

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру

Пропускает 1.80 гола за матч

Не проигрывает дома в 6 из 8 последних встреч

Борха Иглесиас – 10 голов в сезоне

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола

Забивает в 3 матчах подряд

Лучшая серия за сезон – 3 матча без поражений

Личные встречи 24% (4) 29% (5) 47% (8) 21 Забитых мячей 23 1.24 В среднем за матч 1.35 6:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 19 тур Райо Вальекано 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 30 тур Сельта 0 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 16 тур Райо Вальекано 0 : 0 Сельта Испания. Примера, 25 тур Сельта 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 14 тур Райо Вальекано 0 : 0 Сельта Испания. Примера, 23 тур Сельта 2 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 12 тур Райо Вальекано 0 : 0 Сельта Испания. Примера, 38 тур Сельта 2 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 19 тур Райо Вальекано 4 : 2 Сельта Испания. Примера, 21 тур Райо Вальекано 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 2 тур Сельта 3 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 31 тур Сельта 6 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 12 тур Райо Вальекано 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 32 тур Райо Вальекано 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 13 тур Сельта 0 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 30 тур Сельта 0 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 11 тур Райо Вальекано 3 : 2 Сельта

Прогноз на матч «Сельта» – «Райо Вальекано»

«Сельта» сейчас выглядит более мощно в атаке и будет играть на победу при поддержке родных трибун. Однако «Райо» умеет навязывать борьбу и способен ответить голом. Учитывая форму обеих сторон, ждeм результативный матч. Основной упор делаем на доминирование «Сельты» и забитые мячи с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки: