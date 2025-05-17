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Прогноз на точный счёт матча «Сельта» – «Райо Вальекано»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:07
Сельта - Райо Вальекано
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Сельты»
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18 мая на стадионе «Балаидос» состоится важный матч 37-го тура испанской Ла Лиги: «Сельта» принимает «Райо Вальекано». Обе команды сохраняют шансы на попадание в еврокубки, и потому встреча обещает быть напряжeнной и результативной. «Сельта» сейчас на подъeме, а «Райо» демонстрирует стабильность в концовке сезона.

«Сельта»

Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали форму к завершению чемпионата и выдали мощный отрезок. Победы над «Севильей» (3:2) и «Реал Сосьедадом» (1:0), а также бой с «Барселоной» и «Реалом» (по 3:4 и 2:3 соответственно) говорят о высоком уровне атаки. Главным оружием остаeтся Борха Иглесиас с 10 голами в сезоне.

«Сельта» забивает во всех последних 5 матчах, в среднем по 2.40 гола за игру. Однако оборона даeт сбои: 9 пропущенных за те же 5 встреч, в том числе 4 от «Барселоны». На своeм поле команда чувствует себя уверенно: в 8 домашних играх – 6 матчей без поражений.

«Райо Вальекано»

Команда также завершает сезон на позитивной ноте. Без поражений в трeх последних матчах и победа над «Лас-Пальмасом» (1:0) укрепили позиции клуба в середине таблицы. В нападении заметен прогресс: забито в 3 играх подряд. Лучший снайпер – Хорхе де Фрутос с 7 мячами.

Тем не менее, оборона не безупречна. В последних 5 матчах – 6 пропущенных мячей, а средний показатель – 1.20. Команда старается играть строго, но часто уступает пространство более агрессивным соперникам. На выезде «Райо» действует сдержанно, часто играя на ничью.

Факты о командах

«Сельта»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает 1.80 гола за матч
  • Не проигрывает дома в 6 из 8 последних встреч
  • Борха Иглесиас – 10 голов в сезоне

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гол за матч
  • Пропускает в среднем 1.20 гола
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Лучшая серия за сезон – 3 матча без поражений

Личные встречи
24% (4)
29% (5)
47% (8)
21
Забитых мячей
23
1.24
В среднем за матч
1.35
6:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.01.2025
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 0
31.03.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.12.2023
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 0
10.11.2022
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
05.02.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
0 : 0
01.11.2021
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
6 : 1
11.04.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
3 : 0
05.04.2014
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 2
10.11.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 2
07.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 2
10.11.2012
Сельта
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Прогноз на матч «Сельта» – «Райо Вальекано»

«Сельта» сейчас выглядит более мощно в атаке и будет играть на победу при поддержке родных трибун. Однако «Райо» умеет навязывать борьбу и способен ответить голом. Учитывая форму обеих сторон, ждeм результативный матч. Основной упор делаем на доминирование «Сельты» и забитые мячи с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Сельты».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Сельты» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Сельты» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Сельты»
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Райо Вальекано Сельта
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