18 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится важное лондонское дерби. «Брентфорд» продолжает борьбу за зону еврокубков, набрав ход в концовке сезона, тогда как «Фулхэм» решает скорее имиджевые задачи и завершает кампанию с переменным успехом.

«Брентфорд»

Подопечные Томаса Франка демонстрируют отличную форму. Четыре победы подряд, включая зрелищные матчи против «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Брайтона» (4:2), делают «Брентфорд» одним из самых результативных клубов весны. Команда стабильно забивает (12 голов за 5 туров), а Йоан Висса в блестящей форме – 19 голов за сезон, и он явно не сказал последнего слова.Оборона не без изъянов (6 пропущенных за 5 игр), но на фоне атакующей продуктивности это уравновешивается. Домашняя статистика впечатляет – «Брентфорд» забивает в 5 матчах подряд, особенно активно используя фланги и скорость в контратаках.

«Фулхэм»

После серединного рывка команда Марку Силвы вновь оказалась в поисках стабильности. Поражение от «Эвертона» (1:3) стало третьим в последних пяти турах. При этом «Фулхэм» пропускает в 8 матчах подряд – защита работает неэффективно, особенно против команд, активно использующих pressing и быстрые фланги.Рауль Хименес остаeтся главным наконечником атаки (13 голов), но в последних матчах он всe реже получает поддержки. Команда забивает всего по 0.8 мяча в среднем за игру на этом отрезке, а играет без запаса прочности в обороне.

Факты о командах

«Брентфорд»

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем: 2.4 гола за матч, 1.2 – пропущенных

Забивает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Фулхэма»

«Фулхэм»

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем: 0.8 гола за матч, 1.6 – пропущенных

Проиграл 4 из последних 5 матчей

Стабильно слабо играет в обороне на выезде

Личные встречи 50% (9) 22% (4) 28% (5) 32 Забитых мячей 19 1.78 В среднем за матч 1.06 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 10 тур Фулхэм 2 : 1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 36 тур Брентфорд 0 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 2 тур Фулхэм 0 : 3 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 26 тур Брентфорд 3 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Фулхэм 3 : 2 Брентфорд Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Брентфорд 3 : 0 Фулхэм Англия. Чемпионшип, Финал Брентфорд 1 : 2 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 38 тур Фулхэм 0 : 2 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 22 тур Брентфорд 1 : 0 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 43 тур Фулхэм 1 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 20 тур Брентфорд 3 : 1 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 45 тур Фулхэм 1 : 1 Брентфорд Англия. Чемпионшип, 16 тур Брентфорд 0 : 2 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 45 тур Брентфорд 3 : 0 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 20 тур Фулхэм 2 : 2 Брентфорд Англия. Чемпион-Лига, 40 тур Фулхэм 1 : 4 Брентфорд Англия. Чемпион-Лига, 18 тур Брентфорд 2 : 1 Фулхэм Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Брентфорд 0 : 1 Фулхэм

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»

Атакующая форма «Брентфорда» и нестабильность «Фулхэма» делают хозяев фаворитами встречи. «Фулхэм» пропускает почти в каждом матче и не показывает уверенности в атаке. «Брентфорд» же продолжает атаковать широко, быстро и эффективно. На своeм поле команда обязана побеждать в этом дерби.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки: