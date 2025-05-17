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Прогноз на точный счёт матча «Брентфорд» – «Фулхэм»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:21
Брентфорд - Фулхэм
18 мая 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Брентфорда»
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18 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится важное лондонское дерби. «Брентфорд» продолжает борьбу за зону еврокубков, набрав ход в концовке сезона, тогда как «Фулхэм» решает скорее имиджевые задачи и завершает кампанию с переменным успехом.

«Брентфорд»

Подопечные Томаса Франка демонстрируют отличную форму. Четыре победы подряд, включая зрелищные матчи против «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Брайтона» (4:2), делают «Брентфорд» одним из самых результативных клубов весны. Команда стабильно забивает (12 голов за 5 туров), а Йоан Висса в блестящей форме – 19 голов за сезон, и он явно не сказал последнего слова.Оборона не без изъянов (6 пропущенных за 5 игр), но на фоне атакующей продуктивности это уравновешивается. Домашняя статистика впечатляет – «Брентфорд» забивает в 5 матчах подряд, особенно активно используя фланги и скорость в контратаках.

«Фулхэм»

После серединного рывка команда Марку Силвы вновь оказалась в поисках стабильности. Поражение от «Эвертона» (1:3) стало третьим в последних пяти турах. При этом «Фулхэм» пропускает в 8 матчах подряд – защита работает неэффективно, особенно против команд, активно использующих pressing и быстрые фланги.Рауль Хименес остаeтся главным наконечником атаки (13 голов), но в последних матчах он всe реже получает поддержки. Команда забивает всего по 0.8 мяча в среднем за игру на этом отрезке, а играет без запаса прочности в обороне.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.4 гола за матч, 1.2 – пропущенных
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Фулхэма»

«Фулхэм»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 0.8 гола за матч, 1.6 – пропущенных
  • Проиграл 4 из последних 5 матчей
  • Стабильно слабо играет в обороне на выезде

Личные встречи
50% (9)
22% (4)
28% (5)
32
Забитых мячей
19
1.78
В среднем за матч
1.06
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 1
04.11.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брентфорд
0 : 0
04.05.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
0 : 3
19.08.2023
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брентфорд
3 : 2
06.03.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
3 : 2
20.08.2022
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брентфорд
3 : 0
01.10.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, Финал
Брентфорд
1 : 2
04.08.2020
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Фулхэм
0 : 2
20.06.2020
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
1 : 0
14.12.2019
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
1 : 1
14.04.2018
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
3 : 1
02.12.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Фулхэм
1 : 1
29.04.2017
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
0 : 2
04.11.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
3 : 0
30.04.2016
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
12.12.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 40 тур
Фулхэм
1 : 4
03.04.2015
Брентфорд
Англия. Чемпион-Лига, 18 тур
Брентфорд
2 : 1
21.11.2014
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
Брентфорд
0 : 1
26.08.2014
Фулхэм
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Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»

Атакующая форма «Брентфорда» и нестабильность «Фулхэма» делают хозяев фаворитами встречи. «Фулхэм» пропускает почти в каждом матче и не показывает уверенности в атаке. «Брентфорд» же продолжает атаковать широко, быстро и эффективно. На своeм поле команда обязана побеждать в этом дерби.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Брентфорда»
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Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Фулхэм Брентфорд
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