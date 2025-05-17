18 мая на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится важное лондонское дерби. «Брентфорд» продолжает борьбу за зону еврокубков, набрав ход в концовке сезона, тогда как «Фулхэм» решает скорее имиджевые задачи и завершает кампанию с переменным успехом.
«Брентфорд»
Подопечные Томаса Франка демонстрируют отличную форму. Четыре победы подряд, включая зрелищные матчи против «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Брайтона» (4:2), делают «Брентфорд» одним из самых результативных клубов весны. Команда стабильно забивает (12 голов за 5 туров), а Йоан Висса в блестящей форме – 19 голов за сезон, и он явно не сказал последнего слова.Оборона не без изъянов (6 пропущенных за 5 игр), но на фоне атакующей продуктивности это уравновешивается. Домашняя статистика впечатляет – «Брентфорд» забивает в 5 матчах подряд, особенно активно используя фланги и скорость в контратаках.
«Фулхэм»
После серединного рывка команда Марку Силвы вновь оказалась в поисках стабильности. Поражение от «Эвертона» (1:3) стало третьим в последних пяти турах. При этом «Фулхэм» пропускает в 8 матчах подряд – защита работает неэффективно, особенно против команд, активно использующих pressing и быстрые фланги.Рауль Хименес остаeтся главным наконечником атаки (13 голов), но в последних матчах он всe реже получает поддержки. Команда забивает всего по 0.8 мяча в среднем за игру на этом отрезке, а играет без запаса прочности в обороне.
Факты о командах
«Брентфорд»
- Побеждает в 4 последних матчах
- В среднем: 2.4 гола за матч, 1.2 – пропущенных
- Забивает в 5 матчах подряд
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей против «Фулхэма»
«Фулхэм»
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В среднем: 0.8 гола за матч, 1.6 – пропущенных
- Проиграл 4 из последних 5 матчей
- Стабильно слабо играет в обороне на выезде
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Фулхэм»
Атакующая форма «Брентфорда» и нестабильность «Фулхэма» делают хозяев фаворитами встречи. «Фулхэм» пропускает почти в каждом матче и не показывает уверенности в атаке. «Брентфорд» же продолжает атаковать широко, быстро и эффективно. На своeм поле команда обязана побеждать в этом дерби.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Брентфорда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Брентфорда» – коэффициент 6.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1.5 – коэффициент 2.00