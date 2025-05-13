14 мая на стадионе «Мендисорроса» «Алавес» примет «Валенсию» в матче 36-го тура Ла Лиги. Хозяева продолжают сражаться за выживание и находятся на грани зоны вылета. Для них каждый матч – решающий. «Валенсия» же уверенно чувствует себя в середине таблицы и демонстрирует одну из самых стабильных серий в чемпионате. Несмотря на различие в турнирных задачах, встреча обещает быть упорной: «Алавес» обязан рисковать, а «Валенсия» не проигрывает уже десять матчей подряд. Игра будет строиться на мотивации и дисциплине, а исход может решить один эпизод.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место с 35 очками. Команда играет с оглядкой на оборону, ведь каждое очко на вес золота. В последних пяти матчах коллектив забил лишь два мяча, при этом пропустил всего три. Лучшая игра в защите у «Алавеса» наблюдается на домашнем поле: в матчах с «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» команда не пропустила ни разу. Основная угроза в атаке – Кике Гарсия, автор 14 голов в сезоне, но в последних турах и он теряет остроту.

«Валенсия» идeт 10-й с 45 очками, и хотя шансы на еврокубки минимальны, мотивации не занимать. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд и забивает в каждом из них. В последних пяти турах «Валенсия» отличилась 9 раз, а надeжная оборона позволила пропустить только 4 гола. Лидер атак – Уго Дуро, забивший 11 мячей. Команда играет рационально: действует по ситуации, не форсирует события, но умеет доводить атаки до логического завершения.

Факты о командах

«Алавес»

Забил всего 2 гола за 5 последних матчей

В среднем пропускает 0.6 мяча за игру

Играет осторожно и делает ставку на оборону

«Валенсия»

Не проигрывает 10 матчей подряд

Забивает в каждом из 10 последних матчей

В среднем 1.8 гола за игру, пропускает 0.8

Личные встречи 39% (7) 22% (4) 39% (7) 23 Забитых мячей 27 1.28 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 36 тур Алавес 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 18 тур Валенсия 2 : 2 Алавес Испания. Примера, 34 тур Валенсия 0 : 1 Алавес Испания. Примера, 4 тур Алавес 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 24 тур Алавес 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 3 тур Валенсия 3 : 0 Алавес Испания. Примера, 32 тур Валенсия 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 10 тур Алавес 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 27 тур Алавес 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 8 тур Валенсия 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 37 тур Валенсия 3 : 1 Алавес Испания. Примера, 18 тур Алавес 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 29 тур Валенсия 3 : 1 Алавес Испания. Кубок, 1/4 финала Алавес 2 : 1 Валенсия Испания. Кубок, 1/4 финала Валенсия 2 : 1 Алавес Испания. Примера, 10 тур Алавес 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 24 тур Алавес 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 5 тур Валенсия 2 : 1 Алавес

Прогноз на матч «Алавес» – «Валенсия»

«Алавес» находится под колоссальным давлением: каждое очко критически важно. Команда умеет обороняться и будет делать ставку на сдерживание. Однако «Валенсия» показывает зрелую, сбалансированную игру, где нет зависимости от одного игрока. Гости стабильно забивают и редко отпускают инициативу. Вероятнее всего, матч будет сдержанным по темпу, но «Валенсия» найдeт возможность пробить оборону хозяев и доведeт дело до минимальной победы. Прогноз: 0:1 – рациональный, минимальный успех гостей, отталкиваясь от их формы и атакующего потенциала.

Рекомендованные ставки и коэффициенты