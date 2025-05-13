Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Алавес» – «Валенсия»: Ла Лига, 14 мая 2025

13 мая 2025 10:00
Алавес - Валенсия
14 мая 2025, среда 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
Перейти в онлайн матча
5.3
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Сделать ставку

14 мая на стадионе «Мендисорроса» «Алавес» примет «Валенсию» в матче 36-го тура Ла Лиги. Хозяева продолжают сражаться за выживание и находятся на грани зоны вылета. Для них каждый матч – решающий. «Валенсия» же уверенно чувствует себя в середине таблицы и демонстрирует одну из самых стабильных серий в чемпионате. Несмотря на различие в турнирных задачах, встреча обещает быть упорной: «Алавес» обязан рисковать, а «Валенсия» не проигрывает уже десять матчей подряд. Игра будет строиться на мотивации и дисциплине, а исход может решить один эпизод.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место с 35 очками. Команда играет с оглядкой на оборону, ведь каждое очко на вес золота. В последних пяти матчах коллектив забил лишь два мяча, при этом пропустил всего три. Лучшая игра в защите у «Алавеса» наблюдается на домашнем поле: в матчах с «Атлетико» и «Реал Сосьедадом» команда не пропустила ни разу. Основная угроза в атаке – Кике Гарсия, автор 14 голов в сезоне, но в последних турах и он теряет остроту.

«Валенсия»

«Валенсия» идeт 10-й с 45 очками, и хотя шансы на еврокубки минимальны, мотивации не занимать. Команда не проигрывает в 10 матчах подряд и забивает в каждом из них. В последних пяти турах «Валенсия» отличилась 9 раз, а надeжная оборона позволила пропустить только 4 гола. Лидер атак – Уго Дуро, забивший 11 мячей. Команда играет рационально: действует по ситуации, не форсирует события, но умеет доводить атаки до логического завершения.

Факты о командах

«Алавес»

  • Забил всего 2 гола за 5 последних матчей
  • В среднем пропускает 0.6 мяча за игру
  • Играет осторожно и делает ставку на оборону

«Валенсия»

  • Не проигрывает 10 матчей подряд
  • Забивает в каждом из 10 последних матчей
  • В среднем 1.8 гола за игру, пропускает 0.8

Личные встречи
39% (7)
22% (4)
39% (7)
23
Забитых мячей
27
1.28
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
14.05.2025
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 2
22.12.2024
Алавес
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
0 : 1
05.05.2024
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
1 : 0
02.09.2023
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
13.02.2022
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 0
27.08.2021
Алавес
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 1
24.04.2021
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 2
22.11.2020
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2020
Валенсия
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2 : 1
05.10.2019
Алавес
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
3 : 1
12.05.2019
Алавес
Испания. Примера, 18 тур
Алавес
2 : 1
05.01.2019
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 1
17.03.2018
Алавес
Испания. Кубок, 1/4 финала
Алавес
2 : 1
24.01.2018
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
2 : 1
17.01.2018
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 2
28.10.2017
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
25.02.2017
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
22.09.2016
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Валенсия»

«Алавес» находится под колоссальным давлением: каждое очко критически важно. Команда умеет обороняться и будет делать ставку на сдерживание. Однако «Валенсия» показывает зрелую, сбалансированную игру, где нет зависимости от одного игрока. Гости стабильно забивают и редко отпускают инициативу. Вероятнее всего, матч будет сдержанным по темпу, но «Валенсия» найдeт возможность пробить оборону хозяев и доведeт дело до минимальной победы. Прогноз: 0:1 – рациональный, минимальный успех гостей, отталкиваясь от их формы и атакующего потенциала.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Валенсии» – коэффициент 5.30
  • Победа «Валенсии» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Алавеса» меньше 1.0 – коэффициент 1.80

5.3
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Валенсия Алавес
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.3
Испания. Примера, 36 тур
Алавес - Валенсия
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Матч завершен
3 : 0
6.0
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал - Леганес
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА - Зенит
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 1
5.5
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис - Астана
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
Матч завершен
0 : 2
5.3
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран - Тобол
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 