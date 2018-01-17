Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 17 января 2018
Валенсия
17.01.2018, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Алавес
73'
Г. Гедеш
82'
Родриго
66'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Алавес
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
90'
+2
Желтая карточка
С. Мина
86'
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
С. Мина
82'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
С. Мина
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
Р. Собрино
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
Г. Гедеш
53'
41'
Желтая карточка
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
33
Монтойя
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
8
Перейра
11
Дзадза
10
Вьетто
2-3-3
1
Сивера
4
Алексис
3
Марипан
22
Вакасо
17
Пина
16
Торрес
19
Собрино
30
Перес
11
Гуидетти
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Алавес
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Алавес
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Барселона» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+