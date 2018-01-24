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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 24 января 2018
Алавес
24.01.2018, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Валенсия
73'
М. Эль-Хаддади
86'
Р. Собрино
77'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Валенсия
103'
Желтая карточка
С. Мина
Желтая карточка
Р. Дуарте
97'
Желтая карточка
Т. Пина
96'
93'
Желтая карточка
Г. Гедеш
ГОЛ! 2:1!
Р. Собрино
86'
85'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
80'
79'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
77'
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
С. Дзадза
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Р. Эли
73'
Желтая карточка
А. Педраса
66'
61'
Желтая карточка
Р. Везо
50'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
Д. Торрес
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-2-3
1
Сивера
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Педраса
17
Пина
16
Торрес
11
Гуидетти
11
Гомес
19
Собрино
4-3-1-2
1
Хауме
33
Монтойя
3
Паулиста
21
Рубен Везо
14
Гайя
10
Парехо
88
Максимович
19
Кондогбиа
11
Гедеш
10
Вьетто
11
Дзадза
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Алавес - Валенсия
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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